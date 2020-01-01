PATIC (PTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PATIC (PTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PATIC (PTC) Informacije Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation. Službena web stranica: https://polyverse.gg Bijela knjiga: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper/tokenomics-breakdown Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737 Kupi PTC odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00
Ukupna količina: $ 50.00B
Količina u optjecaju: $ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.25M
Povijesni maksimum: $ 0.00264
Povijesni minimum: $ 0.000998316495309246
Trenutna cijena: $ 0.001005

PATIC (PTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PATIC (PTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PTC tokena, istražite PTC cijenu tokena uživo!

