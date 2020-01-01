Polkastarter (POLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polkastarter (POLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polkastarter (POLS) Informacije POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS. Službena web stranica: https://www.polkastarter.com/ Bijela knjiga: https://docs.polkastarter.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa Kupi POLS odmah!

Polkastarter (POLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polkastarter (POLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.66M $ 20.66M $ 20.66M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 99.21M $ 99.21M $ 99.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.83M $ 20.83M $ 20.83M Povijesni maksimum: $ 7.6884 $ 7.6884 $ 7.6884 Povijesni minimum: $ 0.00147639 $ 0.00147639 $ 0.00147639 Trenutna cijena: $ 0.20825 $ 0.20825 $ 0.20825 Saznajte više o cijeni Polkastarter (POLS)

Polkastarter (POLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polkastarter (POLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POLS tokena, istražite POLS cijenu tokena uživo!

