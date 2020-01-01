PLEARN (PLN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PLEARN (PLN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PLEARN (PLN) Informacije The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Službena web stranica: https://www.plearn.finance Bijela knjiga: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B Kupi PLN odmah!

PLEARN (PLN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PLEARN (PLN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Ukupna količina: $ 343.97M $ 343.97M $ 343.97M Količina u optjecaju: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.74M $ 13.74M $ 13.74M Povijesni maksimum: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Povijesni minimum: $ 0.01940507402467743 $ 0.01940507402467743 $ 0.01940507402467743 Trenutna cijena: $ 0.01963 $ 0.01963 $ 0.01963 Saznajte više o cijeni PLEARN (PLN)

PLEARN (PLN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PLEARN (PLN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLN tokena, istražite PLN cijenu tokena uživo!

PLEARN (PLN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PLN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PLN povijest cijena odmah!

PLN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PLN? Naša PLN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PLN predviđanje cijene tokena odmah!

