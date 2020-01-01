Pitbull (PIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pitbull (PIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pitbull (PIT) Informacije Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Službena web stranica: https://bscpitbull.com/ Bijela knjiga: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Kupi PIT odmah!

Pitbull (PIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pitbull (PIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Ukupna količina: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Količina u optjecaju: $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.89M $ 25.89M $ 25.89M Povijesni maksimum: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0000000002589 $ 0.0000000002589 $ 0.0000000002589 Saznajte više o cijeni Pitbull (PIT)

Pitbull (PIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pitbull (PIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIT tokena, istražite PIT cijenu tokena uživo!

