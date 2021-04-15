PIT

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

ImePIT

PoredakNo.1128

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju40,192,158,063,660,000

Maksimalna količina100,000,000,000,000,000

Ukupna količina100,000,000,000,000,000

Stopa optjecaja0.4019%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.00000001,2021-04-15

Najniža cijena0,2021-05-05

Javni blockchainBSC

Sektor

Društvene mreže

