Seed.Photo (PHOTO) Informacije SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space. Službena web stranica: https://www.seed.photo Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7 Kupi PHOTO odmah!

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Seed.Photo (PHOTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.61B $ 2.61B $ 2.61B Povijesni maksimum: $ 4.34 $ 4.34 $ 4.34 Povijesni minimum: $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 $ 0.47730885327562134 Trenutna cijena: $ 1.4304 $ 1.4304 $ 1.4304 Saznajte više o cijeni Seed.Photo (PHOTO)

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Seed.Photo (PHOTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PHOTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PHOTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PHOTO tokena, istražite PHOTO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PHOTO Jeste li zainteresirani za dodavanje Seed.Photo (PHOTO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PHOTO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PHOTO na MEXC-u odmah!

Seed.Photo (PHOTO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PHOTO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PHOTO povijest cijena odmah!

PHOTO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PHOTO? Naša PHOTO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PHOTO predviđanje cijene tokena odmah!

