Pentagon Games Logotip

Pentagon Games Cijena(PEN)

1 PEN u USD cijena uživo:

$0.001798
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pentagon Games (PEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:25:50 (UTC+8)

Pentagon Games (PEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001796
24-satna najniža cijena
$ 0.00183
24-satna najviša cijena

$ 0.001796
$ 0.00183
$ 0.17572123813221321
$ 0.001798546777140593
-0.06%

0.00%

-3.55%

-3.55%

Pentagon Games (PEN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001798. Tijekom protekla 24 sata, PENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001796 i najviše cijene $ 0.00183, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEN je $ 0.17572123813221321, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001798546777140593.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEN se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pentagon Games (PEN)

No.2599

$ 296.31K
$ 61.30K
$ 1.80M
164.80M
1,000,000,000
1,000,000,000
16.48%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pentagon Games je $ 296.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.30K. Količina u optjecaju PEN je 164.80M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.80M.

Pentagon Games (PEN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pentagon Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000119-6.21%
60 dana$ -0.000083-4.42%
90 dana$ -0.001067-37.25%
Pentagon Games promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PEN od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pentagon Games 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000119 (-6.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pentagon Games 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PEN od $ -0.000083 (-4.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pentagon Games 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001067 (-37.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pentagon Games (PEN)?

Pogledajte Pentagon Games stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pentagon Games (PEN)

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Pentagon Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pentagon Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PEN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pentagon Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pentagon Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pentagon Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pentagon Games (PEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pentagon Games (PEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pentagon Games.

Provjerite Pentagon Games predviđanje cijene sada!

Pentagon Games (PEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pentagon Games (PEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pentagon Games (PEN)

Tražiš kako kupiti Pentagon Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pentagon Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PEN u lokalnim valutama

Pentagon Games Resurs

Za dublje razumijevanje Pentagon Games, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pentagon Games web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pentagon Games

Koliko Pentagon Games (PEN) vrijedi danas?
Cijena PEN uživo u USD je 0.001798 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEN u USD?
Trenutačna cijena PEN u USD je $ 0.001798. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pentagon Games?
Tržišna kapitalizacija za PEN je $ 296.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEN?
Količina u optjecaju za PEN je 164.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEN?
PEN je postigao ATH cijenu od 0.17572123813221321 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEN?
PEN je vidio ATL cijenu od 0.001798546777140593 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEN?
24-satni obujam trgovanja za PEN je $ 61.30K USD.
Hoće li PEN još narasti ove godine?
PEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pentagon Games (PEN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

