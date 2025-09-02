Pentagon Games (PEN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001798. Tijekom protekla 24 sata, PENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001796 i najviše cijene $ 0.00183, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEN je $ 0.17572123813221321, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001798546777140593.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEN se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pentagon Games je $ 296.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.30K. Količina u optjecaju PEN je 164.80M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.80M.
Pentagon Games (PEN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Pentagon Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.000119
-6.21%
60 dana
$ -0.000083
-4.42%
90 dana
$ -0.001067
-37.25%
Pentagon Games promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PEN od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Pentagon Games 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000119 (-6.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Pentagon Games 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PEN od $ -0.000083 (-4.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Pentagon Games 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001067 (-37.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pentagon Games (PEN)?
Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.
