OpenVision Cijena danas

Trenutačna cijena OpenVision (VISION) danas je $ 0.00002358, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VISION u USD je $ 0.00002358 po VISION.

OpenVision trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,576, s količinom u optjecaju od 1.00B VISION. Tijekom posljednja 24 sata, VISION trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00795025, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002096.

U kratkoročnim performansama, VISION se kretao -- u posljednjem satu i +1.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 71.00.

Informacije o tržištu OpenVision (VISION)

Tržišna kapitalizacija $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K Obujam (24 sata) $ 71.00$ 71.00 $ 71.00 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenVision je $ 23.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.00. Količina u optjecaju VISION je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.58K.