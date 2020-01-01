OMAX (OMAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OMAX (OMAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OMAX (OMAX) Informacije OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Službena web stranica: https://omaxcoin.com/ Bijela knjiga: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://omaxray.com/ Kupi OMAX odmah!

OMAX (OMAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OMAX (OMAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Ukupna količina: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Količina u optjecaju: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Povijesni maksimum: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 Povijesni minimum: $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 Trenutna cijena: $ 0.0001876 $ 0.0001876 $ 0.0001876 Saznajte više o cijeni OMAX (OMAX)

OMAX (OMAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OMAX (OMAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OMAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OMAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OMAX tokena, istražite OMAX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OMAX Jeste li zainteresirani za dodavanje OMAX (OMAX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OMAX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OMAX na MEXC-u odmah!

OMAX (OMAX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OMAX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OMAX povijest cijena odmah!

OMAX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OMAX? Naša OMAX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OMAX predviđanje cijene tokena odmah!

