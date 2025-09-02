Više o OBOL

Obol Logotip

Obol Cijena(OBOL)

1 OBOL u USD cijena uživo:

$0.1032
$0.1032$0.1032
-1.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Obol (OBOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:51 (UTC+8)

Obol (OBOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09946
$ 0.09946$ 0.09946
24-satna najniža cijena
$ 0.10858
$ 0.10858$ 0.10858
24-satna najviša cijena

$ 0.09946
$ 0.09946$ 0.09946

$ 0.10858
$ 0.10858$ 0.10858

$ 0.5021534033503295
$ 0.5021534033503295$ 0.5021534033503295

$ 0.09086281099675668
$ 0.09086281099675668$ 0.09086281099675668

+1.07%

-1.63%

-3.41%

-3.41%

Obol (OBOL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10322. Tijekom protekla 24 sata, OBOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09946 i najviše cijene $ 0.10858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBOL je $ 0.5021534033503295, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09086281099675668.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBOL se promijenio za +1.07% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -3.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Obol (OBOL)

No.893

$ 18.75M
$ 18.75M$ 18.75M

$ 89.03K
$ 89.03K$ 89.03K

$ 51.61M
$ 51.61M$ 51.61M

181.69M
181.69M 181.69M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000.0000001
500,000,000.0000001 500,000,000.0000001

36.33%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Obol je $ 18.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 89.03K. Količina u optjecaju OBOL je 181.69M, s ukupnom količinom od 500000000.0000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.61M.

Obol (OBOL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Obol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00171-1.63%
30 dana$ -0.01151-10.04%
60 dana$ -0.04048-28.17%
90 dana$ -0.03708-26.43%
Obol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OBOL od $ -0.00171 (-1.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Obol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01151 (-10.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Obol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OBOL od $ -0.04048 (-28.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Obol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03708 (-26.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Obol (OBOL)?

Pogledajte Obol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Obol (OBOL)

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

Obol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Obol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OBOL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Obol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Obol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Obol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Obol (OBOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Obol (OBOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Obol.

Provjerite Obol predviđanje cijene sada!

Obol (OBOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Obol (OBOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Obol (OBOL)

Tražiš kako kupiti Obol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Obol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OBOL u lokalnim valutama

1 Obol(OBOL) u VND
2,716.2343
1 Obol(OBOL) u AUD
A$0.1568944
1 Obol(OBOL) u GBP
0.0753506
1 Obol(OBOL) u EUR
0.087737
1 Obol(OBOL) u USD
$0.10322
1 Obol(OBOL) u MYR
RM0.4355884
1 Obol(OBOL) u TRY
4.2464708
1 Obol(OBOL) u JPY
¥15.17334
1 Obol(OBOL) u ARS
ARS$142.1762602
1 Obol(OBOL) u RUB
8.3154032
1 Obol(OBOL) u INR
9.088521
1 Obol(OBOL) u IDR
Rp1,692.1308768
1 Obol(OBOL) u KRW
143.960934
1 Obol(OBOL) u PHP
5.8969586
1 Obol(OBOL) u EGP
￡E.5.0082344
1 Obol(OBOL) u BRL
R$0.5604846
1 Obol(OBOL) u CAD
C$0.1414114
1 Obol(OBOL) u BDT
12.5443266
1 Obol(OBOL) u NGN
158.0700758
1 Obol(OBOL) u COP
$414.5377132
1 Obol(OBOL) u ZAR
R.1.816672
1 Obol(OBOL) u UAH
4.2764046
1 Obol(OBOL) u VES
Bs15.07012
1 Obol(OBOL) u CLP
$99.91696
1 Obol(OBOL) u PKR
Rs29.2897072
1 Obol(OBOL) u KZT
55.6438376
1 Obol(OBOL) u THB
฿3.3350382
1 Obol(OBOL) u TWD
NT$3.1626608
1 Obol(OBOL) u AED
د.إ0.3788174
1 Obol(OBOL) u CHF
Fr0.082576
1 Obol(OBOL) u HKD
HK$0.8040838
1 Obol(OBOL) u AMD
֏39.4568772
1 Obol(OBOL) u MAD
.د.م0.9269156
1 Obol(OBOL) u MXN
$1.925053
1 Obol(OBOL) u SAR
ريال0.387075
1 Obol(OBOL) u PLN
0.3757208
1 Obol(OBOL) u RON
лв0.4469426
1 Obol(OBOL) u SEK
kr0.9692358
1 Obol(OBOL) u BGN
лв0.1713452
1 Obol(OBOL) u HUF
Ft34.847072
1 Obol(OBOL) u CZK
2.1531692
1 Obol(OBOL) u KWD
د.ك0.0314821
1 Obol(OBOL) u ILS
0.345787
1 Obol(OBOL) u AOA
Kz94.0922554
1 Obol(OBOL) u BHD
.د.ب0.03891394
1 Obol(OBOL) u BMD
$0.10322
1 Obol(OBOL) u DKK
kr0.6575114
1 Obol(OBOL) u HNL
L2.704364
1 Obol(OBOL) u MUR
4.727476
1 Obol(OBOL) u NAD
$1.8156398
1 Obol(OBOL) u NOK
kr1.0311678
1 Obol(OBOL) u NZD
$0.1744418
1 Obol(OBOL) u PAB
B/.0.10322
1 Obol(OBOL) u PGK
K0.4366206
1 Obol(OBOL) u QAR
ر.ق0.3757208
1 Obol(OBOL) u RSD
дин.10.3343864

Obol Resurs

Za dublje razumijevanje Obol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Obol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Obol

Koliko Obol (OBOL) vrijedi danas?
Cijena OBOL uživo u USD je 0.10322 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OBOL u USD?
Trenutačna cijena OBOL u USD je $ 0.10322. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Obol?
Tržišna kapitalizacija za OBOL je $ 18.75M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OBOL?
Količina u optjecaju za OBOL je 181.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OBOL?
OBOL je postigao ATH cijenu od 0.5021534033503295 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OBOL?
OBOL je vidio ATL cijenu od 0.09086281099675668 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OBOL?
24-satni obujam trgovanja za OBOL je $ 89.03K USD.
Hoće li OBOL još narasti ove godine?
OBOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OBOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:51 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

OBOL u USD kalkulator

Iznos

OBOL
OBOL
USD
USD

1 OBOL = 0.10322 USD

Trgujte OBOL

OBOLUSDC
$0.10298
$0.10298$0.10298
-1.79%
OBOLUSDT
$0.1032
$0.1032$0.1032
-1.56%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine