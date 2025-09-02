Što je Obol (OBOL)

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

Obol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Obol (OBOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Obol (OBOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Obol.

Obol (OBOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Obol (OBOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Obol (OBOL)

OBOL u lokalnim valutama

Obol Resurs

Za dublje razumijevanje Obol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Obol Koliko Obol (OBOL) vrijedi danas? Cijena OBOL uživo u USD je 0.10322 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OBOL u USD? $ 0.10322 . Provjerite Trenutačna cijena OBOL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Obol? Tržišna kapitalizacija za OBOL je $ 18.75M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OBOL? Količina u optjecaju za OBOL je 181.69M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OBOL? OBOL je postigao ATH cijenu od 0.5021534033503295 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OBOL? OBOL je vidio ATL cijenu od 0.09086281099675668 USD . Koliki je obujam trgovanja za OBOL? 24-satni obujam trgovanja za OBOL je $ 89.03K USD . Hoće li OBOL još narasti ove godine? OBOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OBOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Obol (OBOL) Važna ažuriranja industrije

