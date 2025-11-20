NUMINE Cijena danas

Trenutačna cijena NUMINE (NUMI) danas je $ 0.17757, s promjenom od 5.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NUMI u USD je $ 0.17757 po NUMI.

NUMINE trenutačno je na #719 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28.73M, s količinom u optjecaju od 161.78M NUMI. Tijekom posljednja 24 sata, NUMI trgovao je između $ 0.13398 (niska) i $ 0.18019 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.19892197711847548, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.05706319497536665.

U kratkoročnim performansama, NUMI se kretao +2.16% u posljednjem satu i +109.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 145.53K.

Informacije o tržištu NUMINE (NUMI)

Poredak No.719 Tržišna kapitalizacija $ 28.73M$ 28.73M $ 28.73M Obujam (24 sata) $ 145.53K$ 145.53K $ 145.53K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 177.57M$ 177.57M $ 177.57M Količina u optjecaju 161.78M 161.78M 161.78M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 16.17% Javni blockchain BSC

