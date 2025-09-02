Što je NEWM (NEWM)

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

NEWM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NEWM (NEWM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NEWM (NEWM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NEWM.

NEWM (NEWM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NEWM (NEWM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEWM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NEWM (NEWM)

Tražiš kako kupiti NEWM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NEWM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NEWM u lokalnim valutama

NEWM Resurs

Za dublje razumijevanje NEWM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NEWM Koliko NEWM (NEWM) vrijedi danas? Cijena NEWM uživo u USD je 0.0003318 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NEWM u USD? $ 0.0003318 . Provjerite Trenutačna cijena NEWM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija NEWM? Tržišna kapitalizacija za NEWM je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NEWM? Količina u optjecaju za NEWM je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEWM? NEWM je postigao ATH cijenu od 0.02497993524179633 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEWM? NEWM je vidio ATL cijenu od 0.000212896807203877 USD . Koliki je obujam trgovanja za NEWM? 24-satni obujam trgovanja za NEWM je $ 46.89K USD . Hoće li NEWM još narasti ove godine? NEWM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEWM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

NEWM (NEWM) Važna ažuriranja industrije

