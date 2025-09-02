MOG Coin (MOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000008113. Tijekom protekla 24 sata, MOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000007705 i najviše cijene $ 0.0000008564, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOG je $ 0.000004021585869638, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000016402187.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOG se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +1.14% u posljednjih 24 sata i -15.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MOG Coin (MOG)
No.152
$ 316.87M
$ 1.88M
$ 341.31M
390.57T
420,690,000,000,000
390,567,526,433,216.7
92.83%
0.01%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija MOG Coin je $ 316.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.88M. Količina u optjecaju MOG je 390.57T, s ukupnom količinom od 390567526433216.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 341.31M.
MOG Coin (MOG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MOG Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000000009145
+1.14%
30 dana
$ -0.0000003519
-30.26%
60 dana
$ -0.0000002386
-22.73%
90 dana
$ -0.0000001551
-16.05%
MOG Coin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MOG od $ +0.000000009145 (+1.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MOG Coin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000003519 (-30.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MOG Coin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOG od $ -0.0000002386 (-22.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MOG Coin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000001551 (-16.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
MOG Coin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će MOG Coin (MOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MOG Coin (MOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MOG Coin.
Razumijevanje tokenomike MOG Coin (MOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
