MOG Coin Logotip

MOG Coin Cijena(MOG)

1 MOG u USD cijena uživo:

$0.0000008113
$0.0000008113
+1.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MOG Coin (MOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:48:55 (UTC+8)

MOG Coin (MOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000007705
$ 0.0000007705
24-satna najniža cijena
$ 0.0000008564
$ 0.0000008564
24-satna najviša cijena

$ 0.0000007705
$ 0.0000007705

$ 0.0000008564
$ 0.0000008564

$ 0.000004021585869638
$ 0.000004021585869638

$ 0.000000000016402187
$ 0.000000000016402187

+0.82%

+1.14%

-15.64%

-15.64%

MOG Coin (MOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000008113. Tijekom protekla 24 sata, MOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000007705 i najviše cijene $ 0.0000008564, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOG je $ 0.000004021585869638, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000016402187.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOG se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +1.14% u posljednjih 24 sata i -15.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOG Coin (MOG)

No.152

$ 316.87M
$ 316.87M

$ 1.88M
$ 1.88M

$ 341.31M
$ 341.31M

390.57T
390.57T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000

390,567,526,433,216.7
390,567,526,433,216.7

92.83%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOG Coin je $ 316.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.88M. Količina u optjecaju MOG je 390.57T, s ukupnom količinom od 390567526433216.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 341.31M.

MOG Coin (MOG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MOG Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000009145+1.14%
30 dana$ -0.0000003519-30.26%
60 dana$ -0.0000002386-22.73%
90 dana$ -0.0000001551-16.05%
MOG Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MOG od $ +0.000000009145 (+1.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MOG Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000003519 (-30.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MOG Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOG od $ -0.0000002386 (-22.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MOG Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000001551 (-16.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MOG Coin (MOG)?

Pogledajte MOG Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je MOG Coin (MOG)

MOG Coin is a meme coin.

MOG Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MOG Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MOG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MOG Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MOG Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MOG Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MOG Coin (MOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MOG Coin (MOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MOG Coin.

Provjerite MOG Coin predviđanje cijene sada!

MOG Coin (MOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MOG Coin (MOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MOG Coin (MOG)

Tražiš kako kupiti MOG Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MOG Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MOG u lokalnim valutama

1 MOG Coin(MOG) u VND
0.0213493595
1 MOG Coin(MOG) u AUD
A$0.000001233176
1 MOG Coin(MOG) u GBP
0.000000592249
1 MOG Coin(MOG) u EUR
0.000000689605
1 MOG Coin(MOG) u USD
$0.0000008113
1 MOG Coin(MOG) u MYR
RM0.000003423686
1 MOG Coin(MOG) u TRY
0.000033376882
1 MOG Coin(MOG) u JPY
¥0.0001192611
1 MOG Coin(MOG) u ARS
ARS$0.001117492733
1 MOG Coin(MOG) u RUB
0.000065366441
1 MOG Coin(MOG) u INR
0.0000713944
1 MOG Coin(MOG) u IDR
Rp0.013299997872
1 MOG Coin(MOG) u KRW
0.00113152011
1 MOG Coin(MOG) u PHP
0.000046341456
1 MOG Coin(MOG) u EGP
￡E.0.000039364276
1 MOG Coin(MOG) u BRL
R$0.000004405359
1 MOG Coin(MOG) u CAD
C$0.000001111481
1 MOG Coin(MOG) u BDT
0.000098597289
1 MOG Coin(MOG) u NGN
0.001242416707
1 MOG Coin(MOG) u COP
$0.003258229478
1 MOG Coin(MOG) u ZAR
R.0.000014295106
1 MOG Coin(MOG) u UAH
0.000033563481
1 MOG Coin(MOG) u VES
Bs0.0001184498
1 MOG Coin(MOG) u CLP
$0.000786961
1 MOG Coin(MOG) u PKR
Rs0.000229889968
1 MOG Coin(MOG) u KZT
0.000436649773
1 MOG Coin(MOG) u THB
฿0.000026213103
1 MOG Coin(MOG) u TWD
NT$0.000024850119
1 MOG Coin(MOG) u AED
د.إ0.000002977471
1 MOG Coin(MOG) u CHF
Fr0.00000064904
1 MOG Coin(MOG) u HKD
HK$0.000006320027
1 MOG Coin(MOG) u AMD
֏0.000310127538
1 MOG Coin(MOG) u MAD
.د.م0.000007285474
1 MOG Coin(MOG) u MXN
$0.000015130745
1 MOG Coin(MOG) u SAR
ريال0.000003042375
1 MOG Coin(MOG) u PLN
0.000002945019
1 MOG Coin(MOG) u RON
лв0.000003512929
1 MOG Coin(MOG) u SEK
kr0.000007618107
1 MOG Coin(MOG) u BGN
лв0.000001354871
1 MOG Coin(MOG) u HUF
Ft0.000273619038
1 MOG Coin(MOG) u CZK
0.000016907492
1 MOG Coin(MOG) u KWD
د.ك0.0000002474465
1 MOG Coin(MOG) u ILS
0.000002717855
1 MOG Coin(MOG) u AOA
Kz0.000739556741
1 MOG Coin(MOG) u BHD
.د.ب0.0000003058601
1 MOG Coin(MOG) u BMD
$0.0000008113
1 MOG Coin(MOG) u DKK
kr0.000005167981
1 MOG Coin(MOG) u HNL
L0.000021223608
1 MOG Coin(MOG) u MUR
0.00003715754
1 MOG Coin(MOG) u NAD
$0.000014246428
1 MOG Coin(MOG) u NOK
kr0.000008104887
1 MOG Coin(MOG) u NZD
$0.000001371097
1 MOG Coin(MOG) u PAB
B/.0.0000008113
1 MOG Coin(MOG) u PGK
K0.000003431799
1 MOG Coin(MOG) u QAR
ر.ق0.000002953132
1 MOG Coin(MOG) u RSD
дин.0.000081146226

MOG Coin Resurs

Za dublje razumijevanje MOG Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena MOG Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MOG Coin

Koliko MOG Coin (MOG) vrijedi danas?
Cijena MOG uživo u USD je 0.0000008113 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOG u USD?
Trenutačna cijena MOG u USD je $ 0.0000008113. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MOG Coin?
Tržišna kapitalizacija za MOG je $ 316.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOG?
Količina u optjecaju za MOG je 390.57T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOG?
MOG je postigao ATH cijenu od 0.000004021585869638 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOG?
MOG je vidio ATL cijenu od 0.000000000016402187 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOG?
24-satni obujam trgovanja za MOG je $ 1.88M USD.
Hoće li MOG još narasti ove godine?
MOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:48:55 (UTC+8)

MOG Coin (MOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.0000008113
