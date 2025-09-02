Više o MIND

MIND Informacije o cijeni

MIND Bijela knjiga

MIND Službena web stranica

MIND Tokenomija

MIND Prognoza cijena

MIND Povijest

Vodič za kupnju MIND

Konverter MIND u fiducijarnu valutu

MIND Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Morpheus Labs Logotip

Morpheus Labs Cijena(MIND)

1 MIND u USD cijena uživo:

$0.000334
$0.000334$0.000334
-5.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Morpheus Labs (MIND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:08:04 (UTC+8)

Morpheus Labs (MIND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000292
$ 0.000292$ 0.000292
24-satna najniža cijena
$ 0.000391
$ 0.000391$ 0.000391
24-satna najviša cijena

$ 0.000292
$ 0.000292$ 0.000292

$ 0.000391
$ 0.000391$ 0.000391

$ 0.030441705992138975
$ 0.030441705992138975$ 0.030441705992138975

$ 0.000258389886664395
$ 0.000258389886664395$ 0.000258389886664395

0.00%

-5.11%

-4.11%

-4.11%

Morpheus Labs (MIND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000334. Tijekom protekla 24 sata, MINDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000292 i najviše cijene $ 0.000391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIND je $ 0.030441705992138975, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000258389886664395.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIND se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -5.11% u posljednjih 24 sata i -4.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morpheus Labs (MIND)

No.2414

$ 456.31K
$ 456.31K$ 456.31K

$ 23.69K
$ 23.69K$ 23.69K

$ 701.40K
$ 701.40K$ 701.40K

1.37B
1.37B 1.37B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

65.05%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morpheus Labs je $ 456.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 23.69K. Količina u optjecaju MIND je 1.37B, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 701.40K.

Morpheus Labs (MIND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Morpheus Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000017987-5.11%
30 dana$ +0.000025+8.09%
60 dana$ -0.000131-28.18%
90 dana$ -0.000699-67.67%
Morpheus Labs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MIND od $ -0.000017987 (-5.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Morpheus Labs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000025 (+8.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Morpheus Labs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MIND od $ -0.000131 (-28.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Morpheus Labs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000699 (-67.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Morpheus Labs (MIND)?

Pogledajte Morpheus Labs stranicu Povijest cijena sada.

Što je Morpheus Labs (MIND)

Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.

Morpheus Labs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Morpheus Labs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MIND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Morpheus Labs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Morpheus Labs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Morpheus Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Morpheus Labs (MIND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Morpheus Labs (MIND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Morpheus Labs.

Provjerite Morpheus Labs predviđanje cijene sada!

Morpheus Labs (MIND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Morpheus Labs (MIND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Morpheus Labs (MIND)

Tražiš kako kupiti Morpheus Labs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Morpheus Labs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MIND u lokalnim valutama

1 Morpheus Labs(MIND) u VND
8.78921
1 Morpheus Labs(MIND) u AUD
A$0.00050768
1 Morpheus Labs(MIND) u GBP
0.00024382
1 Morpheus Labs(MIND) u EUR
0.0002839
1 Morpheus Labs(MIND) u USD
$0.000334
1 Morpheus Labs(MIND) u MYR
RM0.00140948
1 Morpheus Labs(MIND) u TRY
0.0137441
1 Morpheus Labs(MIND) u JPY
¥0.049098
1 Morpheus Labs(MIND) u ARS
ARS$0.46005494
1 Morpheus Labs(MIND) u RUB
0.02691038
1 Morpheus Labs(MIND) u INR
0.02943208
1 Morpheus Labs(MIND) u IDR
Rp5.47540896
1 Morpheus Labs(MIND) u KRW
0.4651785
1 Morpheus Labs(MIND) u PHP
0.01911482
1 Morpheus Labs(MIND) u EGP
￡E.0.01620902
1 Morpheus Labs(MIND) u BRL
R$0.00181362
1 Morpheus Labs(MIND) u CAD
C$0.00045758
1 Morpheus Labs(MIND) u BDT
0.0406645
1 Morpheus Labs(MIND) u NGN
0.51226916
1 Morpheus Labs(MIND) u COP
$1.34136404
1 Morpheus Labs(MIND) u ZAR
R.0.00588174
1 Morpheus Labs(MIND) u UAH
0.0138443
1 Morpheus Labs(MIND) u VES
Bs0.048764
1 Morpheus Labs(MIND) u CLP
$0.323312
1 Morpheus Labs(MIND) u PKR
Rs0.09480256
1 Morpheus Labs(MIND) u KZT
0.18014958
1 Morpheus Labs(MIND) u THB
฿0.01077484
1 Morpheus Labs(MIND) u TWD
NT$0.0102371
1 Morpheus Labs(MIND) u AED
د.إ0.00122578
1 Morpheus Labs(MIND) u CHF
Fr0.0002672
1 Morpheus Labs(MIND) u HKD
HK$0.00260186
1 Morpheus Labs(MIND) u AMD
֏0.1277717
1 Morpheus Labs(MIND) u MAD
.د.م0.003006
1 Morpheus Labs(MIND) u MXN
$0.0062291
1 Morpheus Labs(MIND) u SAR
ريال0.0012525
1 Morpheus Labs(MIND) u PLN
0.00121576
1 Morpheus Labs(MIND) u RON
лв0.00144622
1 Morpheus Labs(MIND) u SEK
kr0.00313626
1 Morpheus Labs(MIND) u BGN
лв0.00055778
1 Morpheus Labs(MIND) u HUF
Ft0.11279848
1 Morpheus Labs(MIND) u CZK
0.00696724
1 Morpheus Labs(MIND) u KWD
د.ك0.00010187
1 Morpheus Labs(MIND) u ILS
0.0011189
1 Morpheus Labs(MIND) u AOA
Kz0.30446438
1 Morpheus Labs(MIND) u BHD
.د.ب0.000125918
1 Morpheus Labs(MIND) u BMD
$0.000334
1 Morpheus Labs(MIND) u DKK
kr0.00212758
1 Morpheus Labs(MIND) u HNL
L0.00875414
1 Morpheus Labs(MIND) u MUR
0.0152972
1 Morpheus Labs(MIND) u NAD
$0.0058784
1 Morpheus Labs(MIND) u NOK
kr0.00333666
1 Morpheus Labs(MIND) u NZD
$0.00056446
1 Morpheus Labs(MIND) u PAB
B/.0.000334
1 Morpheus Labs(MIND) u PGK
K0.00141282
1 Morpheus Labs(MIND) u QAR
ر.ق0.0012191
1 Morpheus Labs(MIND) u RSD
дин.0.03344008

Morpheus Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Morpheus Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Morpheus Labs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Morpheus Labs

Koliko Morpheus Labs (MIND) vrijedi danas?
Cijena MIND uživo u USD je 0.000334 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIND u USD?
Trenutačna cijena MIND u USD je $ 0.000334. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Morpheus Labs?
Tržišna kapitalizacija za MIND je $ 456.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIND?
Količina u optjecaju za MIND je 1.37B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIND?
MIND je postigao ATH cijenu od 0.030441705992138975 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIND?
MIND je vidio ATL cijenu od 0.000258389886664395 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIND?
24-satni obujam trgovanja za MIND je $ 23.69K USD.
Hoće li MIND još narasti ove godine?
MIND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:08:04 (UTC+8)

Morpheus Labs (MIND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MIND u USD kalkulator

Iznos

MIND
MIND
USD
USD

1 MIND = 0.000334 USD

Trgujte MIND

MINDUSDT
$0.000334
$0.000334$0.000334
-5.11%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine