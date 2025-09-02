Morpheus Labs (MIND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000334. Tijekom protekla 24 sata, MINDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000292 i najviše cijene $ 0.000391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIND je $ 0.030441705992138975, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000258389886664395.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIND se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -5.11% u posljednjih 24 sata i -4.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Morpheus Labs (MIND)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Morpheus Labs je $ 456.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 23.69K. Količina u optjecaju MIND je 1.37B, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 701.40K.
Morpheus Labs (MIND) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Morpheus Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000017987
-5.11%
30 dana
$ +0.000025
+8.09%
60 dana
$ -0.000131
-28.18%
90 dana
$ -0.000699
-67.67%
Morpheus Labs promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MIND od $ -0.000017987 (-5.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Morpheus Labs 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000025 (+8.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Morpheus Labs 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MIND od $ -0.000131 (-28.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Morpheus Labs 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000699 (-67.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value.
Innovative Tokenomics Model for User Incentivization
An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty.
Expanding Services and Market Reach
The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem.
Alignment with Blockchain's Core Values
The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.
