cat in a dogs world Logotip

cat in a dogs world Cijena(MEW)

1 MEW u USD cijena uživo:

$0.002685
$0.002685$0.002685
-1.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena cat in a dogs world (MEW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:47:57 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002622
$ 0.002622$ 0.002622
24-satna najniža cijena
$ 0.002857
$ 0.002857$ 0.002857
24-satna najviša cijena

$ 0.002622
$ 0.002622$ 0.002622

$ 0.002857
$ 0.002857$ 0.002857

$ 0.01287879620196633
$ 0.01287879620196633$ 0.01287879620196633

$ 0.000844011049572498
$ 0.000844011049572498$ 0.000844011049572498

+1.78%

-1.09%

-3.14%

-3.14%

cat in a dogs world (MEW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002685. Tijekom protekla 24 sata, MEWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002622 i najviše cijene $ 0.002857, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEW je $ 0.01287879620196633, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000844011049572498.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEW se promijenio za +1.78% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -3.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cat in a dogs world (MEW)

No.174

$ 238.67M
$ 238.67M$ 238.67M

$ 968.72K
$ 968.72K$ 968.72K

$ 238.67M
$ 238.67M$ 238.67M

88.89B
88.89B 88.89B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

100.00%

0.01%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija cat in a dogs world je $ 238.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 968.72K. Količina u optjecaju MEW je 88.89B, s ukupnom količinom od 88888888888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 238.67M.

cat in a dogs world (MEW) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena cat in a dogs world za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002986-1.09%
30 dana$ -0.000208-7.19%
60 dana$ -0.000103-3.70%
90 dana$ -0.000646-19.40%
cat in a dogs world promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MEW od $ -0.00002986 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

cat in a dogs world 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000208 (-7.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

cat in a dogs world 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MEW od $ -0.000103 (-3.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

cat in a dogs world 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000646 (-19.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena cat in a dogs world (MEW)?

Pogledajte cat in a dogs world stranicu Povijest cijena sada.

Što je cat in a dogs world (MEW)

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

cat in a dogs world dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje cat in a dogs world ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MEW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o cat in a dogs world na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje cat in a dogs world učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

cat in a dogs world Predviđanje cijene (USD)

Koliko će cat in a dogs world (MEW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših cat in a dogs world (MEW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za cat in a dogs world.

Provjerite cat in a dogs world predviđanje cijene sada!

cat in a dogs world (MEW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike cat in a dogs world (MEW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti cat in a dogs world (MEW)

Tražiš kako kupiti cat in a dogs world? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti cat in a dogs world na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MEW u lokalnim valutama

1 cat in a dogs world(MEW) u VND
70.655775
1 cat in a dogs world(MEW) u AUD
A$0.0040812
1 cat in a dogs world(MEW) u GBP
0.00196005
1 cat in a dogs world(MEW) u EUR
0.00228225
1 cat in a dogs world(MEW) u USD
$0.002685
1 cat in a dogs world(MEW) u MYR
RM0.0113307
1 cat in a dogs world(MEW) u TRY
0.1104609
1 cat in a dogs world(MEW) u JPY
¥0.394695
1 cat in a dogs world(MEW) u ARS
ARS$3.69834585
1 cat in a dogs world(MEW) u RUB
0.21633045
1 cat in a dogs world(MEW) u INR
0.23628
1 cat in a dogs world(MEW) u IDR
Rp44.0163864
1 cat in a dogs world(MEW) u KRW
3.7447695
1 cat in a dogs world(MEW) u PHP
0.1533672
1 cat in a dogs world(MEW) u EGP
￡E.0.1302762
1 cat in a dogs world(MEW) u BRL
R$0.01457955
1 cat in a dogs world(MEW) u CAD
C$0.00367845
1 cat in a dogs world(MEW) u BDT
0.32630805
1 cat in a dogs world(MEW) u NGN
4.11178215
1 cat in a dogs world(MEW) u COP
$10.7831211
1 cat in a dogs world(MEW) u ZAR
R.0.0473097
1 cat in a dogs world(MEW) u UAH
0.11107845
1 cat in a dogs world(MEW) u VES
Bs0.39201
1 cat in a dogs world(MEW) u CLP
$2.60445
1 cat in a dogs world(MEW) u PKR
Rs0.7608216
1 cat in a dogs world(MEW) u KZT
1.44509385
1 cat in a dogs world(MEW) u THB
฿0.08675235
1 cat in a dogs world(MEW) u TWD
NT$0.08224155
1 cat in a dogs world(MEW) u AED
د.إ0.00985395
1 cat in a dogs world(MEW) u CHF
Fr0.002148
1 cat in a dogs world(MEW) u HKD
HK$0.02091615
1 cat in a dogs world(MEW) u AMD
֏1.0263681
1 cat in a dogs world(MEW) u MAD
.د.م0.0241113
1 cat in a dogs world(MEW) u MXN
$0.05007525
1 cat in a dogs world(MEW) u SAR
ريال0.01006875
1 cat in a dogs world(MEW) u PLN
0.00974655
1 cat in a dogs world(MEW) u RON
лв0.01162605
1 cat in a dogs world(MEW) u SEK
kr0.02521215
1 cat in a dogs world(MEW) u BGN
лв0.00448395
1 cat in a dogs world(MEW) u HUF
Ft0.9055431
1 cat in a dogs world(MEW) u CZK
0.0559554
1 cat in a dogs world(MEW) u KWD
د.ك0.000818925
1 cat in a dogs world(MEW) u ILS
0.00899475
1 cat in a dogs world(MEW) u AOA
Kz2.44756545
1 cat in a dogs world(MEW) u BHD
.د.ب0.001012245
1 cat in a dogs world(MEW) u BMD
$0.002685
1 cat in a dogs world(MEW) u DKK
kr0.01710345
1 cat in a dogs world(MEW) u HNL
L0.0702396
1 cat in a dogs world(MEW) u MUR
0.122973
1 cat in a dogs world(MEW) u NAD
$0.0471486
1 cat in a dogs world(MEW) u NOK
kr0.02682315
1 cat in a dogs world(MEW) u NZD
$0.00453765
1 cat in a dogs world(MEW) u PAB
B/.0.002685
1 cat in a dogs world(MEW) u PGK
K0.01135755
1 cat in a dogs world(MEW) u QAR
ر.ق0.0097734
1 cat in a dogs world(MEW) u RSD
дин.0.2685537

Za dublje razumijevanje cat in a dogs world, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena cat in a dogs world web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o cat in a dogs world

Koliko cat in a dogs world (MEW) vrijedi danas?
Cijena MEW uživo u USD je 0.002685 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEW u USD?
Trenutačna cijena MEW u USD je $ 0.002685. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija cat in a dogs world?
Tržišna kapitalizacija za MEW je $ 238.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEW?
Količina u optjecaju za MEW je 88.89B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEW?
MEW je postigao ATH cijenu od 0.01287879620196633 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEW?
MEW je vidio ATL cijenu od 0.000844011049572498 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEW?
24-satni obujam trgovanja za MEW je $ 968.72K USD.
Hoće li MEW još narasti ove godine?
MEW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:47:57 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

