cat in a dogs world (MEW) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002622
24-satna najniža cijena
$ 0.002857
24-satna najviša cijena
$ 0.002622
$ 0.002857
$ 0.01287879620196633
$ 0.000844011049572498
+1.78%
-1.09%
-3.14%
cat in a dogs world (MEW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002685. Tijekom protekla 24 sata, MEWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002622 i najviše cijene $ 0.002857, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEW je $ 0.01287879620196633, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000844011049572498.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEW se promijenio za +1.78% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -3.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu cat in a dogs world (MEW)
No.174
$ 238.67M
$ 968.72K
$ 238.67M
88.89B
88,888,888,888
88,888,888,888
100.00%
0.01%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija cat in a dogs world je $ 238.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 968.72K. Količina u optjecaju MEW je 88.89B, s ukupnom količinom od 88888888888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 238.67M.
cat in a dogs world (MEW) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena cat in a dogs world za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00002986
-1.09%
30 dana
$ -0.000208
-7.19%
60 dana
$ -0.000103
-3.70%
90 dana
$ -0.000646
-19.40%
cat in a dogs world promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MEW od $ -0.00002986 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
cat in a dogs world 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000208 (-7.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
cat in a dogs world 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MEW od $ -0.000103 (-3.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
cat in a dogs world 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000646 (-19.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena cat in a dogs world (MEW)?
Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.
cat in a dogs world dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje cat in a dogs world ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MEW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o cat in a dogs world na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje cat in a dogs world učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
cat in a dogs world Predviđanje cijene (USD)
Koliko će cat in a dogs world (MEW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših cat in a dogs world (MEW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za cat in a dogs world.
Razumijevanje tokenomike cat in a dogs world (MEW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEW opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti cat in a dogs world (MEW)
Tražiš kako kupiti cat in a dogs world? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti cat in a dogs world na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.