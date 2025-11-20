McDonald s xStock Cijena danas

Trenutačna cijena McDonald s xStock (MCDX) danas je $ 303.91, s promjenom od 0.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MCDX u USD je $ 303.91 po MCDX.

McDonald s xStock trenutačno je na #2077 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.00M, s količinom u optjecaju od 3.31K MCDX. Tijekom posljednja 24 sata, MCDX trgovao je između $ 301.65 (niska) i $ 309.21 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 319.1120635657469, dok je rekordna najniža cijena bila $ 293.2122259186859.

U kratkoročnim performansama, MCDX se kretao +0.60% u posljednjem satu i -1.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.82K.

Informacije o tržištu McDonald s xStock (MCDX)

Poredak No.2077 Tržišna kapitalizacija $ 1.00M Obujam (24 sata) $ 55.82K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.98M Količina u optjecaju 3.31K Maksimalna količina -- Ukupna količina 6,499.91965883 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija McDonald s xStock je $ 1.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.82K. Količina u optjecaju MCDX je 3.31K, s ukupnom količinom od 6499.91965883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.98M.