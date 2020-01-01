Masa (MASA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Masa (MASA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Masa (MASA) Informacije Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications. Službena web stranica: https://www.masa.ai Bijela knjiga: https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092 Kupi MASA odmah!

Masa (MASA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Masa (MASA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.84M $ 15.84M $ 15.84M Ukupna količina: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Količina u optjecaju: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.21M $ 21.21M $ 21.21M Povijesni maksimum: $ 2 $ 2 $ 2 Povijesni minimum: $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 Trenutna cijena: $ 0.01354 $ 0.01354 $ 0.01354 Saznajte više o cijeni Masa (MASA)

Masa (MASA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Masa (MASA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MASA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MASA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MASA tokena, istražite MASA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MASA Jeste li zainteresirani za dodavanje Masa (MASA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MASA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MASA na MEXC-u odmah!

Masa (MASA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MASA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MASA povijest cijena odmah!

MASA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MASA? Naša MASA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MASA predviđanje cijene tokena odmah!

