LUFFY (LUFFY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00003301. Tijekom protekla 24 sata, LUFFYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003299 i najviše cijene $ 0.00003376, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUFFY je $ 0.000331926892292076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000000018032523.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUFFY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i -9.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu LUFFY (LUFFY)
Trenutačna tržišna kapitalizacija LUFFY je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 31.11. Količina u optjecaju LUFFY je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.30M.
LUFFY (LUFFY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena LUFFY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000007495
-2.22%
30 dana
$ +0.00000112
+3.51%
60 dana
$ -0.00000699
-17.48%
90 dana
$ -0.00002717
-45.15%
LUFFY promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LUFFY od $ -0.0000007495 (-2.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
LUFFY 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000112 (+3.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
LUFFY 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUFFY od $ -0.00000699 (-17.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
LUFFY 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00002717 (-45.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LUFFY (LUFFY)?
Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists.
Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens".
Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized.
"Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team
Kako kupiti LUFFY (LUFFY)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.