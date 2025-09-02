Više o LUFFY

LUFFY Cijena(LUFFY)

1 LUFFY u USD cijena uživo:

$0.00003301
-2.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena LUFFY (LUFFY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:45:12 (UTC+8)

LUFFY (LUFFY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003299
24-satna najniža cijena
$ 0.00003376
24-satna najviša cijena

$ 0.00003299
$ 0.00003376
$ 0.000331926892292076
$ 0.00000000018032523
0.00%

-2.22%

-9.86%

-9.86%

LUFFY (LUFFY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00003301. Tijekom protekla 24 sata, LUFFYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003299 i najviše cijene $ 0.00003376, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUFFY je $ 0.000331926892292076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000000018032523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUFFY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i -9.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LUFFY (LUFFY)

No.7255

$ 0.00
$ 31.11
$ 3.30M
0.00
100,000,000,000
100,000,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija LUFFY je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 31.11. Količina u optjecaju LUFFY je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.30M.

LUFFY (LUFFY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena LUFFY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000007495-2.22%
30 dana$ +0.00000112+3.51%
60 dana$ -0.00000699-17.48%
90 dana$ -0.00002717-45.15%
LUFFY promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LUFFY od $ -0.0000007495 (-2.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

LUFFY 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000112 (+3.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

LUFFY 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUFFY od $ -0.00000699 (-17.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

LUFFY 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00002717 (-45.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena LUFFY (LUFFY)?

Pogledajte LUFFY stranicu Povijest cijena sada.

Što je LUFFY (LUFFY)

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

LUFFY dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje LUFFY ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LUFFY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o LUFFY na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje LUFFY učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

LUFFY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LUFFY (LUFFY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LUFFY (LUFFY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LUFFY.

Provjerite LUFFY predviđanje cijene sada!

LUFFY (LUFFY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LUFFY (LUFFY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUFFY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti LUFFY (LUFFY)

Tražiš kako kupiti LUFFY? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti LUFFY na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LUFFY u lokalnim valutama

LUFFY Resurs

Za dublje razumijevanje LUFFY, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena LUFFY web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LUFFY

Koliko LUFFY (LUFFY) vrijedi danas?
Cijena LUFFY uživo u USD je 0.00003301 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUFFY u USD?
Trenutačna cijena LUFFY u USD je $ 0.00003301. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LUFFY?
Tržišna kapitalizacija za LUFFY je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUFFY?
Količina u optjecaju za LUFFY je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUFFY?
LUFFY je postigao ATH cijenu od 0.000331926892292076 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUFFY?
LUFFY je vidio ATL cijenu od 0.00000000018032523 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUFFY?
24-satni obujam trgovanja za LUFFY je $ 31.11 USD.
Hoće li LUFFY još narasti ove godine?
LUFFY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUFFY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
LUFFY (LUFFY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

