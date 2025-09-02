Leeds United FC (LUFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03304. Tijekom protekla 24 sata, LUFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03238 i najviše cijene $ 0.03401, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUFC je $ 61.91478374891038, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUFC se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +0.91% u posljednjih 24 sata i +5.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Leeds United FC (LUFC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Leeds United FC je $ 107.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.66K. Količina u optjecaju LUFC je 3.27M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 330.40K.
Leeds United FC (LUFC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Leeds United FC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000298
+0.91%
30 dana
$ +0.00567
+20.71%
60 dana
$ +0.0004
+1.22%
90 dana
$ -0.00677
-17.01%
Leeds United FC promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u LUFC od $ +0.000298 (+0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Leeds United FC 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00567 (+20.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Leeds United FC 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUFC od $ +0.0004 (+1.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Leeds United FC 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00677 (-17.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Leeds United FC (LUFC)?
One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.
Leeds United FC Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Leeds United FC (LUFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Leeds United FC (LUFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Leeds United FC.
Razumijevanje tokenomike Leeds United FC (LUFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
