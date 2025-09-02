Više o LUFC

Leeds United FC Logotip

Leeds United FC Cijena(LUFC)

1 LUFC u USD cijena uživo:

$0.03304
Grafikon aktualnih cijena Leeds United FC (LUFC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:04:25 (UTC+8)

Leeds United FC (LUFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03238
24-satna najniža cijena
$ 0.03401
24-satna najviša cijena

$ 0.03238
$ 0.03401
$ 61.91478374891038
$ 0
+0.60%

+0.91%

+5.35%

+5.35%

Leeds United FC (LUFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03304. Tijekom protekla 24 sata, LUFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03238 i najviše cijene $ 0.03401, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUFC je $ 61.91478374891038, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUFC se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +0.91% u posljednjih 24 sata i +5.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Leeds United FC (LUFC)

No.2752

$ 107.90K
$ 55.66K
$ 330.40K
3.27M
10,000,000
10,000,000
32.65%

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Leeds United FC je $ 107.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.66K. Količina u optjecaju LUFC je 3.27M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 330.40K.

Leeds United FC (LUFC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Leeds United FC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000298+0.91%
30 dana$ +0.00567+20.71%
60 dana$ +0.0004+1.22%
90 dana$ -0.00677-17.01%
Leeds United FC promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LUFC od $ +0.000298 (+0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Leeds United FC 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00567 (+20.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Leeds United FC 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LUFC od $ +0.0004 (+1.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Leeds United FC 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00677 (-17.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Leeds United FC (LUFC)?

Pogledajte Leeds United FC stranicu Povijest cijena sada.

Što je Leeds United FC (LUFC)

One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can’t be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you’ll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club.

Leeds United FC dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Leeds United FC ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LUFC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Leeds United FC na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Leeds United FC učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Leeds United FC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Leeds United FC (LUFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Leeds United FC (LUFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Leeds United FC.

Provjerite Leeds United FC predviđanje cijene sada!

Leeds United FC (LUFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Leeds United FC (LUFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Leeds United FC (LUFC)

Tražiš kako kupiti Leeds United FC? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Leeds United FC na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LUFC u lokalnim valutama

1 Leeds United FC(LUFC) u VND
Leeds United FC Resurs

Za dublje razumijevanje Leeds United FC, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Leeds United FC web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Leeds United FC

Koliko Leeds United FC (LUFC) vrijedi danas?
Cijena LUFC uživo u USD je 0.03304 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUFC u USD?
Trenutačna cijena LUFC u USD je $ 0.03304. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Leeds United FC?
Tržišna kapitalizacija za LUFC je $ 107.90K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUFC?
Količina u optjecaju za LUFC je 3.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUFC?
LUFC je postigao ATH cijenu od 61.91478374891038 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUFC?
LUFC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUFC?
24-satni obujam trgovanja za LUFC je $ 55.66K USD.
Hoće li LUFC još narasti ove godine?
LUFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:04:25 (UTC+8)

Leeds United FC (LUFC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

