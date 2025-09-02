Više o LEOX

LEOX Informacije o cijeni

LEOX Bijela knjiga

LEOX Službena web stranica

LEOX Tokenomija

LEOX Prognoza cijena

LEOX Povijest

Vodič za kupnju LEOX

Konverter LEOX u fiducijarnu valutu

LEOX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Galileo Protocol Logotip

Galileo Protocol Cijena(LEOX)

1 LEOX u USD cijena uživo:

$0.0578
$0.0578$0.0578
-3.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Galileo Protocol (LEOX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:01:05 (UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0577
$ 0.0577$ 0.0577
24-satna najniža cijena
$ 0.0626
$ 0.0626$ 0.0626
24-satna najviša cijena

$ 0.0577
$ 0.0577$ 0.0577

$ 0.0626
$ 0.0626$ 0.0626

$ 1.9395850512596111
$ 1.9395850512596111$ 1.9395850512596111

$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367

-2.86%

-3.50%

-8.98%

-8.98%

Galileo Protocol (LEOX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0578. Tijekom protekla 24 sata, LEOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0577 i najviše cijene $ 0.0626, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEOX je $ 1.9395850512596111, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03772499667759367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEOX se promijenio za -2.86% u posljednjih sat vremena, -3.50% u posljednjih 24 sata i -8.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galileo Protocol (LEOX)

No.4267

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.89K
$ 58.89K$ 58.89K

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

0.00
0.00 0.00

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,673,440
50,673,440 50,673,440

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Galileo Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.89K. Količina u optjecaju LEOX je 0.00, s ukupnom količinom od 50673440. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.67M.

Galileo Protocol (LEOX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Galileo Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002096-3.50%
30 dana$ +0.0031+5.66%
60 dana$ -0.0009-1.54%
90 dana$ -0.0058-9.12%
Galileo Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LEOX od $ -0.002096 (-3.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Galileo Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0031 (+5.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Galileo Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LEOX od $ -0.0009 (-1.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Galileo Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0058 (-9.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Galileo Protocol (LEOX)?

Pogledajte Galileo Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Galileo Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Galileo Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LEOX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Galileo Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Galileo Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Galileo Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Galileo Protocol (LEOX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Galileo Protocol (LEOX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Galileo Protocol.

Provjerite Galileo Protocol predviđanje cijene sada!

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Galileo Protocol (LEOX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LEOX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Galileo Protocol (LEOX)

Tražiš kako kupiti Galileo Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Galileo Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LEOX u lokalnim valutama

1 Galileo Protocol(LEOX) u VND
1,521.007
1 Galileo Protocol(LEOX) u AUD
A$0.087856
1 Galileo Protocol(LEOX) u GBP
0.042194
1 Galileo Protocol(LEOX) u EUR
0.04913
1 Galileo Protocol(LEOX) u USD
$0.0578
1 Galileo Protocol(LEOX) u MYR
RM0.243916
1 Galileo Protocol(LEOX) u TRY
2.376736
1 Galileo Protocol(LEOX) u JPY
¥8.4966
1 Galileo Protocol(LEOX) u ARS
ARS$79.614298
1 Galileo Protocol(LEOX) u RUB
4.656946
1 Galileo Protocol(LEOX) u INR
5.0864
1 Galileo Protocol(LEOX) u IDR
Rp947.540832
1 Galileo Protocol(LEOX) u KRW
80.50095
1 Galileo Protocol(LEOX) u PHP
3.301536
1 Galileo Protocol(LEOX) u EGP
￡E.2.805034
1 Galileo Protocol(LEOX) u BRL
R$0.313854
1 Galileo Protocol(LEOX) u CAD
C$0.079186
1 Galileo Protocol(LEOX) u BDT
7.024434
1 Galileo Protocol(LEOX) u NGN
88.514342
1 Galileo Protocol(LEOX) u COP
$232.128268
1 Galileo Protocol(LEOX) u ZAR
R.1.01728
1 Galileo Protocol(LEOX) u UAH
2.391186
1 Galileo Protocol(LEOX) u VES
Bs8.4388
1 Galileo Protocol(LEOX) u CLP
$56.066
1 Galileo Protocol(LEOX) u PKR
Rs16.378208
1 Galileo Protocol(LEOX) u KZT
31.108538
1 Galileo Protocol(LEOX) u THB
฿1.867518
1 Galileo Protocol(LEOX) u TWD
NT$1.769836
1 Galileo Protocol(LEOX) u AED
د.إ0.212126
1 Galileo Protocol(LEOX) u CHF
Fr0.04624
1 Galileo Protocol(LEOX) u HKD
HK$0.450262
1 Galileo Protocol(LEOX) u AMD
֏22.094628
1 Galileo Protocol(LEOX) u MAD
.د.م0.519044
1 Galileo Protocol(LEOX) u MXN
$1.077392
1 Galileo Protocol(LEOX) u SAR
ريال0.21675
1 Galileo Protocol(LEOX) u PLN
0.210392
1 Galileo Protocol(LEOX) u RON
лв0.250274
1 Galileo Protocol(LEOX) u SEK
kr0.542742
1 Galileo Protocol(LEOX) u BGN
лв0.095948
1 Galileo Protocol(LEOX) u HUF
Ft19.506922
1 Galileo Protocol(LEOX) u CZK
1.20513
1 Galileo Protocol(LEOX) u KWD
د.ك0.017629
1 Galileo Protocol(LEOX) u ILS
0.19363
1 Galileo Protocol(LEOX) u AOA
Kz52.688746
1 Galileo Protocol(LEOX) u BHD
.د.ب0.0217328
1 Galileo Protocol(LEOX) u BMD
$0.0578
1 Galileo Protocol(LEOX) u DKK
kr0.368186
1 Galileo Protocol(LEOX) u HNL
L1.512048
1 Galileo Protocol(LEOX) u MUR
2.64724
1 Galileo Protocol(LEOX) u NAD
$1.014968
1 Galileo Protocol(LEOX) u NOK
kr0.578
1 Galileo Protocol(LEOX) u NZD
$0.097682
1 Galileo Protocol(LEOX) u PAB
B/.0.0578
1 Galileo Protocol(LEOX) u PGK
K0.244494
1 Galileo Protocol(LEOX) u QAR
ر.ق0.210392
1 Galileo Protocol(LEOX) u RSD
дин.5.784046

Galileo Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Galileo Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Galileo Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Galileo Protocol

Koliko Galileo Protocol (LEOX) vrijedi danas?
Cijena LEOX uživo u USD je 0.0578 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LEOX u USD?
Trenutačna cijena LEOX u USD je $ 0.0578. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Galileo Protocol?
Tržišna kapitalizacija za LEOX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LEOX?
Količina u optjecaju za LEOX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LEOX?
LEOX je postigao ATH cijenu od 1.9395850512596111 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LEOX?
LEOX je vidio ATL cijenu od 0.03772499667759367 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LEOX?
24-satni obujam trgovanja za LEOX je $ 58.89K USD.
Hoće li LEOX još narasti ove godine?
LEOX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LEOX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:01:05 (UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LEOX u USD kalkulator

Iznos

LEOX
LEOX
USD
USD

1 LEOX = 0.0578 USD

Trgujte LEOX

LEOXUSDT
$0.0578
$0.0578$0.0578
-3.34%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine