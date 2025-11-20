Lemmy The Bat Cijena danas

Trenutačna cijena Lemmy The Bat (LBAI) danas je $ 0.000005091, s promjenom od 1.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LBAI u USD je $ 0.000005091 po LBAI.

Lemmy The Bat trenutačno je na #2602 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 351.28K, s količinom u optjecaju od 69.00B LBAI. Tijekom posljednja 24 sata, LBAI trgovao je između $ 0.000004808 (niska) i $ 0.000005284 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000142961223304784, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000069696303443.

U kratkoročnim performansama, LBAI se kretao +3.09% u posljednjem satu i -14.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.49K.

Informacije o tržištu Lemmy The Bat (LBAI)

Poredak No.2602 Tržišna kapitalizacija $ 351.28K$ 351.28K $ 351.28K Obujam (24 sata) $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 351.28K$ 351.28K $ 351.28K Količina u optjecaju 69.00B 69.00B 69.00B Maksimalna količina 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Ukupna količina 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lemmy The Bat je $ 351.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.49K. Količina u optjecaju LBAI je 69.00B, s ukupnom količinom od 69000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 351.28K.