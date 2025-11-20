BurzaDEX+
Kupi kriptovaluteTržištaSpotTerminski ugovori500XZaradaDogađaji
Više
CHZ Frenzy
Cijena Lemmy The Bat uživo danas je 0.000005091 USD.LBAI tržišna kapitalizacija je 351,279 USD. Pratite ažuriranja cijene LBAI u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena Lemmy The Bat uživo danas je 0.000005091 USD.LBAI tržišna kapitalizacija je 351,279 USD. Pratite ažuriranja cijene LBAI u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o LBAI

LBAI Informacije o cijeni

Što je LBAI

LBAI Službena web stranica

LBAI Tokenomija

LBAI Prognoza cijena

LBAI Povijest

Vodič za kupnju LBAI

Konverter LBAI u fiducijarnu valutu

LBAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Lemmy The Bat Logotip

Lemmy The Bat Cijena(LBAI)

1 LBAI u USD cijena uživo:

$0.000005091
$0.000005091$0.000005091
-1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lemmy The Bat (LBAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:23:09 (UTC+8)

Lemmy The Bat Cijena danas

Trenutačna cijena Lemmy The Bat (LBAI) danas je $ 0.000005091, s promjenom od 1.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LBAI u USD je $ 0.000005091 po LBAI.

Lemmy The Bat trenutačno je na #2602 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 351.28K, s količinom u optjecaju od 69.00B LBAI. Tijekom posljednja 24 sata, LBAI trgovao je između $ 0.000004808 (niska) i $ 0.000005284 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000142961223304784, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000069696303443.

U kratkoročnim performansama, LBAI se kretao +3.09% u posljednjem satu i -14.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.49K.

Informacije o tržištu Lemmy The Bat (LBAI)

No.2602

$ 351.28K
$ 351.28K$ 351.28K

$ 7.49K
$ 7.49K$ 7.49K

$ 351.28K
$ 351.28K$ 351.28K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lemmy The Bat je $ 351.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.49K. Količina u optjecaju LBAI je 69.00B, s ukupnom količinom od 69000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 351.28K.

Lemmy The Bat Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000004808
$ 0.000004808$ 0.000004808
24-satna najniža cijena
$ 0.000005284
$ 0.000005284$ 0.000005284
24-satna najviša cijena

$ 0.000004808
$ 0.000004808$ 0.000004808

$ 0.000005284
$ 0.000005284$ 0.000005284

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

+3.09%

-1.90%

-14.87%

-14.87%

Lemmy The Bat (LBAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lemmy The Bat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000986-1.90%
30 dana$ -0.000012849-71.63%
60 dana$ -0.000030209-85.58%
90 dana$ -0.000061809-92.40%
Lemmy The Bat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LBAI od $ -0.0000000986 (-1.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lemmy The Bat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000012849 (-71.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lemmy The Bat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LBAI od $ -0.000030209 (-85.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lemmy The Bat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000061809 (-92.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lemmy The Bat (LBAI)?

Pogledajte Lemmy The Bat stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Lemmy The Bat

Lemmy The Bat (LBAI) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za LBAI u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Lemmy The Bat (LBAI) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Lemmy The Bat mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Lemmy The Bat dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za LBAI predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Lemmy The Bat Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Lemmy The Bat

Spremni započeti s Lemmy The Bat? Kupnja LBAI je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Lemmy The Bat. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Lemmy The Bat (LBAI) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 69.00B dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Lemmy The Bat će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Lemmy The Bat (LBAI) Vodič

Što možete učiniti s Lemmy The Bat

Posjedovanje Lemmy The Bat omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Lemmy The Bat (LBAI) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat Resurs

Za dublje razumijevanje Lemmy The Bat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Lemmy The Bat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lemmy The Bat

Koliko će 1 Lemmy The Bat vrijediti 2030. godine?
Ako bi Lemmy The Bat rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Lemmy The Bat i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:23:09 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o Lemmy The Bat

LBAI USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije LBAI s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje LBAI USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Lemmy The Bat (LBAI) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Lemmy The Bat uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
LBAI/USDT
$0.000005091
$0.000005091$0.000005091
-1.90%
0.00% (USDT)

Više kriptovaluta za istraživanje

Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u

POPULARNO

Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Novo dodano

Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje

HYTOPIA

HYTOPIA

HYBUX

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SACHI

SACHI

SACHI

$0.07436
$0.07436$0.07436

+106.55%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.1776
$0.1776$0.1776

+77.60%

CMC 20 Index DTF

CMC 20 Index DTF

CMC20

$195.73
$195.73$195.73

+95.73%

Najveći dobitnici

Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.000718
$0.000718$0.000718

+298.88%

OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.00000000000000002467
$0.00000000000000002467$0.00000000000000002467

+122.05%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.1776
$0.1776$0.1776

+77.60%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.000001202
$0.000001202$0.000001202

+71.71%

GRASS

GRASS

GRASS

$0.4802
$0.4802$0.4802

+39.87%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LBAI u USD kalkulator

Iznos

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.000005091 USD