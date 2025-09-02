Kodexa (KDX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01695. Tijekom protekla 24 sata, KDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01675 i najviše cijene $ 0.01717, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDX je $ 0.03729922025269791, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.016996113340328623.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i -2.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Kodexa (KDX)
No.5503
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 340.52K
$ 340.52K$ 340.52K
$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M
0.00
0.00 0.00
699,950,000
699,950,000 699,950,000
699,950,000
699,950,000 699,950,000
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kodexa je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 340.52K. Količina u optjecaju KDX je 0.00, s ukupnom količinom od 699950000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.86M.
Kodexa (KDX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Kodexa za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001196
-0.70%
30 dana
$ -0.00109
-6.05%
60 dana
$ -0.00149
-8.09%
90 dana
$ +0.00695
+69.50%
Kodexa promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KDX od $ -0.0001196 (-0.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Kodexa 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00109 (-6.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Kodexa 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KDX od $ -0.00149 (-8.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Kodexa 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00695 (+69.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kodexa (KDX)?
Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.
Kodexa dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kodexa ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti KDX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Kodexa na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kodexa učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kodexa Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Kodexa (KDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kodexa (KDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kodexa.
Razumijevanje tokenomike Kodexa (KDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Kodexa (KDX)
Tražiš kako kupiti Kodexa? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kodexa na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.