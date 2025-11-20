Jobless Cijena danas

Trenutačna cijena Jobless (JOBLESS) danas je $ 0.0007417, s promjenom od 8.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JOBLESS u USD je $ 0.0007417 po JOBLESS.

Jobless trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- JOBLESS. Tijekom posljednja 24 sata, JOBLESS trgovao je između $ 0.000622 (niska) i $ 0.0007632 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, JOBLESS se kretao +1.00% u posljednjem satu i -22.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.35K.

Informacije o tržištu Jobless (JOBLESS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jobless je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.35K. Količina u optjecaju JOBLESS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.