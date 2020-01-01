Tune.FM (JAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tune.FM (JAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tune.FM (JAM) Informacije Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace. Službena web stranica: https://tune.fm Bijela knjiga: https://tune.fm/public/landing/images/Tune.FM(JAM)WhitepaperV4.pdf Istraživač blokova: https://app.dragonglass.me/hedera/dapps/tunefm

Tune.FM (JAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tune.FM (JAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Ukupna količina: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Količina u optjecaju: $ 29.71B $ 29.71B $ 29.71B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Povijesni maksimum: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Povijesni minimum: $ 0.000034024905606913 $ 0.000034024905606913 $ 0.000034024905606913 Trenutna cijena: $ 0.0000582 $ 0.0000582 $ 0.0000582 Saznajte više o cijeni Tune.FM (JAM)

Tune.FM (JAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tune.FM (JAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JAM tokena, istražite JAM cijenu tokena uživo!

