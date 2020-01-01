IX Swap (IXS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IX Swap (IXS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IX Swap (IXS) Informacije The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. Službena web stranica: https://www.ixs.finance Bijela knjiga: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 Kupi IXS odmah!

IX Swap (IXS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IX Swap (IXS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M Ukupna količina: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Količina u optjecaju: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M Povijesni maksimum: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Povijesni minimum: $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 Trenutna cijena: $ 0.0969 $ 0.0969 $ 0.0969 Saznajte više o cijeni IX Swap (IXS)

IX Swap (IXS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IX Swap (IXS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IXS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IXS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IXS tokena, istražite IXS cijenu tokena uživo!

