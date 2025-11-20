Game X Cijena danas

Trenutačna cijena Game X (GXT) danas je $ 0.0011179, s promjenom od 2.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GXT u USD je $ 0.0011179 po GXT.

Game X trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- GXT. Tijekom posljednja 24 sata, GXT trgovao je između $ 0.0010738 (niska) i $ 0.0011237 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, GXT se kretao +0.17% u posljednjem satu i -10.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 126.83K.

Informacije o tržištu Game X (GXT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 126.83K$ 126.83K $ 126.83K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 234.76M$ 234.76M $ 234.76M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Game X je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 126.83K. Količina u optjecaju GXT je --, s ukupnom količinom od 210000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 234.76M.