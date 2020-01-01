GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GAMESTOP (GAMESTOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GAMESTOP (GAMESTOP) Informacije GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. Službena web stranica: https://gmeethereum.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 Kupi GAMESTOP odmah!

GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GAMESTOP (GAMESTOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.62M $ 28.62M $ 28.62M Ukupna količina: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B Količina u optjecaju: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.27M $ 29.27M $ 29.27M Povijesni maksimum: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Povijesni minimum: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 Trenutna cijena: $ 0.00006958 $ 0.00006958 $ 0.00006958 Saznajte više o cijeni GAMESTOP (GAMESTOP)

GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GAMESTOP (GAMESTOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAMESTOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAMESTOP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAMESTOP tokena, istražite GAMESTOP cijenu tokena uživo!

