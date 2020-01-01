GameBuild (GAME2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GameBuild (GAME2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GameBuild (GAME2) Informacije GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers Službena web stranica: https://gamebuild.xyz/ Bijela knjiga: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Kupi GAME2 odmah!

GameBuild (GAME2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GameBuild (GAME2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 56.92M $ 56.92M $ 56.92M Ukupna količina: $ 21.42B $ 21.42B $ 21.42B Količina u optjecaju: $ 18.09B $ 18.09B $ 18.09B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 67.39M $ 67.39M $ 67.39M Povijesni maksimum: $ 0.0207 $ 0.0207 $ 0.0207 Povijesni minimum: $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 Trenutna cijena: $ 0.003146 $ 0.003146 $ 0.003146 Saznajte više o cijeni GameBuild (GAME2)

GameBuild (GAME2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GameBuild (GAME2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAME2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAME2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAME2 tokena, istražite GAME2 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GAME2 Jeste li zainteresirani za dodavanje GameBuild (GAME2) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GAME2, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GAME2 na MEXC-u odmah!

GameBuild (GAME2) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GAME2 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GAME2 povijest cijena odmah!

GAME2 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GAME2? Naša GAME2 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GAME2 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!