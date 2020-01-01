ORDI (ORDI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ORDI (ORDI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ORDI (ORDI) Informacije ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain. Istraživač blokova: https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0 Kupi ORDI odmah!

ORDI (ORDI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ORDI (ORDI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 183.31M $ 183.31M $ 183.31M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 183.31M $ 183.31M $ 183.31M Povijesni maksimum: $ 96.393 $ 96.393 $ 96.393 Povijesni minimum: $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 $ 2.863915241348155 Trenutna cijena: $ 8.729 $ 8.729 $ 8.729 Saznajte više o cijeni ORDI (ORDI)

ORDI (ORDI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ORDI (ORDI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORDI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORDI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORDI tokena, istražite ORDI cijenu tokena uživo!

