Što je FirmaChain (FCT2)

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

FirmaChain (FCT2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FirmaChain (FCT2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FCT2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

FirmaChain Resurs

Za dublje razumijevanje FirmaChain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FirmaChain Koliko FirmaChain (FCT2) vrijedi danas? Cijena FCT2 uživo u USD je 0.02656 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FCT2 u USD? $ 0.02656 . Provjerite Trenutačna cijena FCT2 u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija FirmaChain? Tržišna kapitalizacija za FCT2 je $ 27.74M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FCT2? Količina u optjecaju za FCT2 je 1.04B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FCT2? FCT2 je postigao ATH cijenu od 133.444099809 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FCT2? FCT2 je vidio ATL cijenu od 0.0124668608351 USD . Koliki je obujam trgovanja za FCT2? 24-satni obujam trgovanja za FCT2 je $ 63.28K USD . Hoće li FCT2 još narasti ove godine? FCT2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FCT2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.

