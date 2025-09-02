FirmaChain (FCT2) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02656. Tijekom protekla 24 sata, FCT2trgovalo je između najniže cijene $ 0.02616 i najviše cijene $ 0.02716, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FCT2 je $ 133.444099809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0124668608351.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FCT2 se promijenio za +1.10% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FirmaChain (FCT2)
Trenutačna tržišna kapitalizacija FirmaChain je $ 27.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.28K. Količina u optjecaju FCT2 je 1.04B, s ukupnom količinom od 1058035534.664831. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.10M.
FirmaChain (FCT2) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FirmaChain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000979
+0.37%
30 dana
$ -0.00273
-9.33%
60 dana
$ -0.00218
-7.59%
90 dana
$ -0.00379
-12.49%
FirmaChain promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FCT2 od $ +0.0000979 (+0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FirmaChain 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00273 (-9.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FirmaChain 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FCT2 od $ -0.00218 (-7.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FirmaChain 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00379 (-12.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.
Razumijevanje tokenomike FirmaChain (FCT2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FCT2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.