Friend3 (F3) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0023. Tijekom protekla 24 sata, F3trgovalo je između najniže cijene $ 0.00229 i najviše cijene $ 0.00244, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena F3 je $ 0.1514870303257766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001736935263798042.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, F3 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.94% u posljednjih 24 sata i -19.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Friend3 (F3)
No.4509
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 12.65K
$ 12.65K$ 12.65K
$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Friend3 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.65K. Količina u optjecaju F3 je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.30M.
Friend3 (F3) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Friend3 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000699
-2.94%
30 dana
$ -0.00077
-25.09%
60 dana
$ +0.00028
+13.86%
90 dana
$ -0.00132
-36.47%
Friend3 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u F3 od $ -0.0000699 (-2.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Friend3 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00077 (-25.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Friend3 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u F3 od $ +0.00028 (+13.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Friend3 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00132 (-36.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Friend3 (F3)?
Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop.
Friend3 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Friend3 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti F3 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Friend3 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Friend3 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Friend3 Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Friend3 (F3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Friend3 (F3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Friend3.
Razumijevanje tokenomike Friend3 (F3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o F3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Friend3 (F3)
Tražiš kako kupiti Friend3? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Friend3 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.