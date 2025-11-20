StablR Euro Cijena danas

Trenutačna cijena StablR Euro (EURR) danas je $ 1.152, s promjenom od 0.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EURR u USD je $ 1.152 po EURR.

StablR Euro trenutačno je na #919 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13.69M, s količinom u optjecaju od 11.88M EURR. Tijekom posljednja 24 sata, EURR trgovao je između $ 1.152 (niska) i $ 1.157 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.4634306829935808, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.0191650915551662.

U kratkoročnim performansama, EURR se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.49K.

Informacije o tržištu StablR Euro (EURR)

Poredak No.919 Tržišna kapitalizacija $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M Obujam (24 sata) $ 2.49K$ 2.49K $ 2.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.69M$ 13.69M $ 13.69M Količina u optjecaju 11.88M 11.88M 11.88M Ukupna količina 11,883,541.95 11,883,541.95 11,883,541.95 Javni blockchain ETH

