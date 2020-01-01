EstateX (ESX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EstateX (ESX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EstateX (ESX) Informacije EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. Službena web stranica: https://www.estatex.eu Bijela knjiga: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF Kupi ESX odmah!

EstateX (ESX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EstateX (ESX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Ukupna količina: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Količina u optjecaju: $ 948.88M $ 948.88M $ 948.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.67M $ 100.67M $ 100.67M Povijesni maksimum: $ 0.033992 $ 0.033992 $ 0.033992 Povijesni minimum: $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 Trenutna cijena: $ 0.014381 $ 0.014381 $ 0.014381 Saznajte više o cijeni EstateX (ESX)

EstateX (ESX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EstateX (ESX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ESX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ESX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ESX tokena, istražite ESX cijenu tokena uživo!

EstateX (ESX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ESX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ESX povijest cijena odmah!

ESX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ESX? Naša ESX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ESX predviđanje cijene tokena odmah!

