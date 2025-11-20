DiemLibre Cijena danas

Trenutačna cijena DiemLibre (DLB) danas je $ 0.0000686, s promjenom od 0.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DLB u USD je $ 0.0000686 po DLB.

DiemLibre trenutačno je na #4276 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 DLB. Tijekom posljednja 24 sata, DLB trgovao je između $ 0.0000676 (niska) i $ 0.0000696 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.003024412360517025, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DLB se kretao 0.00% u posljednjem satu i +1.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 45.26K.

Informacije o tržištu DiemLibre (DLB)

Poredak No.4276 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 45.26K$ 45.26K $ 45.26K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 334.70K$ 334.70K $ 334.70K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Ukupna količina 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

