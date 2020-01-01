dKargo (DKA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dKargo (DKA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dKargo (DKA) Informacije dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money. Službena web stranica: https://dkargo.io/en Bijela knjiga: https://docs.dkargo.io/v2.0-eng Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0 Kupi DKA odmah!

dKargo (DKA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dKargo (DKA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 73.40M $ 73.40M $ 73.40M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 73.40M $ 73.40M $ 73.40M Povijesni maksimum: $ 0.0759 $ 0.0759 $ 0.0759 Povijesni minimum: $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 Trenutna cijena: $ 0.01468 $ 0.01468 $ 0.01468 Saznajte više o cijeni dKargo (DKA)

dKargo (DKA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dKargo (DKA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DKA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DKA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DKA tokena, istražite DKA cijenu tokena uživo!

