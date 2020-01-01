dForce (DF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dForce (DF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dForce (DF) Informacije dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. Službena web stranica: https://dforce.network/ Bijela knjiga: https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0 Kupi DF odmah!

dForce (DF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dForce (DF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.61M $ 26.61M $ 26.61M Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.61M $ 26.61M $ 26.61M Povijesni maksimum: $ 2 $ 2 $ 2 Povijesni minimum: $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 Trenutna cijena: $ 0.02661 $ 0.02661 $ 0.02661 Saznajte više o cijeni dForce (DF)

dForce (DF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dForce (DF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DF tokena, istražite DF cijenu tokena uživo!

