Covalent X Token (CXT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Covalent X Token (CXT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Covalent X Token (CXT) Informacije Službena web stranica: https://www.covalenthq.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d

Covalent X Token (CXT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Covalent X Token (CXT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.98M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 979.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.57M Povijesni maksimum: $ 0.186 Povijesni minimum: $ 0.022540025208507328 Trenutna cijena: $ 0.02957

Covalent X Token (CXT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Covalent X Token (CXT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CXT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CXT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti CXT Jeste li zainteresirani za dodavanje Covalent X Token (CXT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CXT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Covalent X Token (CXT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CXT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CXT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CXT? Naša CXT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

