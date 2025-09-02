Više o CULT

Milady Cult Cijena(CULT)

1 CULT u USD cijena uživo:

$0.0010143
-2.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Milady Cult (CULT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:33:31 (UTC+8)

Milady Cult (CULT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0009993
24-satna najniža cijena
$ 0.0010924
24-satna najviša cijena

$ 0.0009993
$ 0.0010924
$ 0.010609859345425665
$ 0.00040895745274404
+0.37%

-2.76%

-16.28%

-16.28%

Milady Cult (CULT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0010142. Tijekom protekla 24 sata, CULTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0009993 i najviše cijene $ 0.0010924, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CULT je $ 0.010609859345425665, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00040895745274404.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CULT se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -2.76% u posljednjih 24 sata i -16.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Milady Cult (CULT)

No.3459

$ 0.00
$ 575.51K
$ 101.42M
0.00
100,000,000,000
100,000,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Milady Cult je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 575.51K. Količina u optjecaju CULT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.42M.

Milady Cult (CULT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Milady Cult za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000028789-2.76%
30 dana$ -0.0000427-4.05%
60 dana$ +0.0004725+87.22%
90 dana$ +0.0003593+54.86%
Milady Cult promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CULT od $ -0.000028789 (-2.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Milady Cult 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000427 (-4.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Milady Cult 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CULT od $ +0.0004725 (+87.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Milady Cult 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0003593 (+54.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Milady Cult (CULT)?

Pogledajte Milady Cult stranicu Povijest cijena sada.

Što je Milady Cult (CULT)

CULT is a meme coin.

Milady Cult dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Milady Cult ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CULT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Milady Cult na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Milady Cult učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Milady Cult Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Milady Cult (CULT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Milady Cult (CULT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Milady Cult.

Provjerite Milady Cult predviđanje cijene sada!

Milady Cult (CULT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Milady Cult (CULT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CULT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Milady Cult (CULT)

Tražiš kako kupiti Milady Cult? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Milady Cult na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Milady Cult

Koliko Milady Cult (CULT) vrijedi danas?
Cijena CULT uživo u USD je 0.0010142 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CULT u USD?
Trenutačna cijena CULT u USD je $ 0.0010142. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Milady Cult?
Tržišna kapitalizacija za CULT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CULT?
Količina u optjecaju za CULT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CULT?
CULT je postigao ATH cijenu od 0.010609859345425665 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CULT?
CULT je vidio ATL cijenu od 0.00040895745274404 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CULT?
24-satni obujam trgovanja za CULT je $ 575.51K USD.
Hoće li CULT još narasti ove godine?
CULT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CULT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Milady Cult (CULT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

