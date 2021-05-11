CASPER (CSPR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CASPER (CSPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CASPER (CSPR) Informacije Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. Službena web stranica: https://casper.network/ Bijela knjiga: https://www.casper.network/core-features-casper-network Istraživač blokova: https://cspr.live/ Kupi CSPR odmah!

CASPER (CSPR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CASPER (CSPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 128.69M $ 128.69M $ 128.69M Ukupna količina: $ 13.86B $ 13.86B $ 13.86B Količina u optjecaju: $ 13.38B $ 13.38B $ 13.38B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 133.24M $ 133.24M $ 133.24M Povijesni maksimum: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 Povijesni minimum: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 Trenutna cijena: $ 0.009615 $ 0.009615 $ 0.009615 Saznajte više o cijeni CASPER (CSPR)

CASPER (CSPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CASPER (CSPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CSPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CSPR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CSPR tokena, istražite CSPR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CSPR Jeste li zainteresirani za dodavanje CASPER (CSPR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CSPR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CSPR na MEXC-u odmah!

CASPER (CSPR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CSPR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CSPR povijest cijena odmah!

CSPR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CSPR? Naša CSPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CSPR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!