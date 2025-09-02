Više o CPFC

Grafikon aktualnih cijena Crystal Palace FT (CPFC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:22:26 (UTC+8)

Crystal Palace FT (CPFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03798
$ 0.03798$ 0.03798
24-satna najniža cijena
$ 0.0404
$ 0.0404$ 0.0404
24-satna najviša cijena

$ 0.03798
$ 0.03798$ 0.03798

$ 0.0404
$ 0.0404$ 0.0404

--
----

--
----

-1.63%

-1.84%

+10.65%

+10.65%

Crystal Palace FT (CPFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0381. Tijekom protekla 24 sata, CPFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03798 i najviše cijene $ 0.0404, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CPFC je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CPFC se promijenio za -1.63% u posljednjih sat vremena, -1.84% u posljednjih 24 sata i +10.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crystal Palace FT (CPFC)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.78K
$ 53.78K$ 53.78K

$ 381.00K
$ 381.00K$ 381.00K

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crystal Palace FT je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.78K. Količina u optjecaju CPFC je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 381.00K.

Crystal Palace FT (CPFC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Crystal Palace FT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007183-1.84%
30 dana$ +0.00998+35.49%
60 dana$ +0.00597+18.58%
90 dana$ -0.00101-2.59%
Crystal Palace FT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CPFC od $ -0.0007183 (-1.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Crystal Palace FT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00998 (+35.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Crystal Palace FT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CPFC od $ +0.00597 (+18.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Crystal Palace FT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00101 (-2.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Crystal Palace FT (CPFC)?

Pogledajte Crystal Palace FT stranicu Povijest cijena sada.

Što je Crystal Palace FT (CPFC)

The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy.

Crystal Palace FT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Crystal Palace FT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CPFC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Crystal Palace FT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Crystal Palace FT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Crystal Palace FT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crystal Palace FT (CPFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crystal Palace FT (CPFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crystal Palace FT.

Provjerite Crystal Palace FT predviđanje cijene sada!

Crystal Palace FT (CPFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crystal Palace FT (CPFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CPFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Crystal Palace FT (CPFC)

Tražiš kako kupiti Crystal Palace FT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Crystal Palace FT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CPFC u lokalnim valutama

1 Crystal Palace FT(CPFC) u VND
1,002.6015
1 Crystal Palace FT(CPFC) u AUD
A$0.057912
1 Crystal Palace FT(CPFC) u GBP
0.027813
1 Crystal Palace FT(CPFC) u EUR
0.032385
1 Crystal Palace FT(CPFC) u USD
$0.0381
1 Crystal Palace FT(CPFC) u MYR
RM0.160782
1 Crystal Palace FT(CPFC) u TRY
1.566291
1 Crystal Palace FT(CPFC) u JPY
¥5.6007
1 Crystal Palace FT(CPFC) u ARS
ARS$52.479321
1 Crystal Palace FT(CPFC) u RUB
3.069336
1 Crystal Palace FT(CPFC) u INR
3.3528
1 Crystal Palace FT(CPFC) u IDR
Rp624.590064
1 Crystal Palace FT(CPFC) u KRW
53.063775
1 Crystal Palace FT(CPFC) u PHP
2.176272
1 Crystal Palace FT(CPFC) u EGP
￡E.1.848612
1 Crystal Palace FT(CPFC) u BRL
R$0.207264
1 Crystal Palace FT(CPFC) u CAD
C$0.052197
1 Crystal Palace FT(CPFC) u BDT
4.630293
1 Crystal Palace FT(CPFC) u NGN
58.256805
1 Crystal Palace FT(CPFC) u COP
$153.011886
1 Crystal Palace FT(CPFC) u ZAR
R.0.67056
1 Crystal Palace FT(CPFC) u UAH
1.576197
1 Crystal Palace FT(CPFC) u VES
Bs5.5626
1 Crystal Palace FT(CPFC) u CLP
$36.957
1 Crystal Palace FT(CPFC) u PKR
Rs10.796016
1 Crystal Palace FT(CPFC) u KZT
20.505801
1 Crystal Palace FT(CPFC) u THB
฿1.23063
1 Crystal Palace FT(CPFC) u TWD
NT$1.166622
1 Crystal Palace FT(CPFC) u AED
د.إ0.139827
1 Crystal Palace FT(CPFC) u CHF
Fr0.03048
1 Crystal Palace FT(CPFC) u HKD
HK$0.296799
1 Crystal Palace FT(CPFC) u AMD
֏14.564106
1 Crystal Palace FT(CPFC) u MAD
.د.م0.342138
1 Crystal Palace FT(CPFC) u MXN
$0.709803
1 Crystal Palace FT(CPFC) u SAR
ريال0.142875
1 Crystal Palace FT(CPFC) u PLN
0.138303
1 Crystal Palace FT(CPFC) u RON
лв0.164973
1 Crystal Palace FT(CPFC) u SEK
kr0.357759
1 Crystal Palace FT(CPFC) u BGN
лв0.063627
1 Crystal Palace FT(CPFC) u HUF
Ft12.858369
1 Crystal Palace FT(CPFC) u CZK
0.794385
1 Crystal Palace FT(CPFC) u KWD
د.ك0.0116205
1 Crystal Palace FT(CPFC) u ILS
0.127635
1 Crystal Palace FT(CPFC) u AOA
Kz34.730817
1 Crystal Palace FT(CPFC) u BHD
.د.ب0.0143256
1 Crystal Palace FT(CPFC) u BMD
$0.0381
1 Crystal Palace FT(CPFC) u DKK
kr0.242697
1 Crystal Palace FT(CPFC) u HNL
L0.996696
1 Crystal Palace FT(CPFC) u MUR
1.74498
1 Crystal Palace FT(CPFC) u NAD
$0.669036
1 Crystal Palace FT(CPFC) u NOK
kr0.381
1 Crystal Palace FT(CPFC) u NZD
$0.064389
1 Crystal Palace FT(CPFC) u PAB
B/.0.0381
1 Crystal Palace FT(CPFC) u PGK
K0.161163
1 Crystal Palace FT(CPFC) u QAR
ر.ق0.138684
1 Crystal Palace FT(CPFC) u RSD
дин.3.813048

Crystal Palace FT Resurs

Za dublje razumijevanje Crystal Palace FT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Crystal Palace FT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crystal Palace FT

Koliko Crystal Palace FT (CPFC) vrijedi danas?
Cijena CPFC uživo u USD je 0.0381 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CPFC u USD?
Trenutačna cijena CPFC u USD je $ 0.0381. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crystal Palace FT?
Tržišna kapitalizacija za CPFC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CPFC?
Količina u optjecaju za CPFC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CPFC?
CPFC je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CPFC?
CPFC je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za CPFC?
24-satni obujam trgovanja za CPFC je $ 53.78K USD.
Hoće li CPFC još narasti ove godine?
CPFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CPFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Crystal Palace FT (CPFC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

