BRC20.COM (COM) Informacije BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Službena web stranica: https://brc20.com/ Bijela knjiga: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Istraživač blokova: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0

BRC20.COM (COM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BRC20.COM (COM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 357.78K $ 357.78K $ 357.78K Povijesni maksimum: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.017037 $ 0.017037 $ 0.017037 Saznajte više o cijeni BRC20.COM (COM)

BRC20.COM (COM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BRC20.COM (COM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COM tokena, istražite COM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti COM Jeste li zainteresirani za dodavanje BRC20.COM (COM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje COM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

BRC20.COM (COM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena COM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite COM povijest cijena odmah!

COM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COM? Naša COM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COM predviđanje cijene tokena odmah!

