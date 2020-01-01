Coldstack (CLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coldstack (CLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coldstack (CLS) Informacije ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever. Službena web stranica: https://coldstack.io Bijela knjiga: https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA Kupi CLS odmah!

Coldstack (CLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coldstack (CLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 374.82K $ 374.82K $ 374.82K Ukupna količina: $ 49.76M $ 49.76M $ 49.76M Količina u optjecaju: $ 23.51M $ 23.51M $ 23.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 797.00K $ 797.00K $ 797.00K Povijesni maksimum: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Povijesni minimum: $ 0.015966504625243485 $ 0.015966504625243485 $ 0.015966504625243485 Trenutna cijena: $ 0.01594 $ 0.01594 $ 0.01594 Saznajte više o cijeni Coldstack (CLS)

Coldstack (CLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coldstack (CLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLS tokena, istražite CLS cijenu tokena uživo!

