Clash Cijena danas

Trenutačna cijena Clash (CLASH) danas je $ 0.035412, s promjenom od 14.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLASH u USD je $ 0.035412 po CLASH.

Clash trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CLASH. Tijekom posljednja 24 sata, CLASH trgovao je između $ 0.027108 (niska) i $ 0.038709 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CLASH se kretao +4.05% u posljednjem satu i -5.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 74.23K.

Informacije o tržištu Clash (CLASH)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 74.23K$ 74.23K $ 74.23K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clash je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 74.23K. Količina u optjecaju CLASH je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.