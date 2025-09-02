Više o CELL

Cellframe Logotip

Cellframe Cijena(CELL)

1 CELL u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Cellframe (CELL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:42:52 (UTC+8)

Cellframe (CELL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.08%

+2.98%

-5.74%

-5.74%

Cellframe (CELL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2383. Tijekom protekla 24 sata, CELLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2237 i najviše cijene $ 0.2519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CELL je $ 13.189931682469501, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12761940186248863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CELL se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +2.98% u posljednjih 24 sata i -5.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cellframe (CELL)

No.1288

94.38%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cellframe je $ 6.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.63K. Količina u optjecaju CELL je 28.60M, s ukupnom količinom od 32559591. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.22M.

Cellframe (CELL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cellframe za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.006896+2.98%
30 dana$ -0.0683-22.28%
60 dana$ -0.0403-14.47%
90 dana$ -0.0804-25.23%
Cellframe promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CELL od $ +0.006896 (+2.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cellframe 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0683 (-22.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cellframe 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CELL od $ -0.0403 (-14.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cellframe 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0804 (-25.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cellframe (CELL)?

Pogledajte Cellframe stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cellframe (CELL)

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cellframe ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CELL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cellframe na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cellframe učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cellframe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cellframe (CELL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cellframe (CELL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cellframe.

Provjerite Cellframe predviđanje cijene sada!

Cellframe (CELL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cellframe (CELL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CELL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cellframe (CELL)

Tražiš kako kupiti Cellframe? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cellframe na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CELL u lokalnim valutama

1 Cellframe(CELL) u VND
6,270.8645
1 Cellframe(CELL) u AUD
A$0.362216
1 Cellframe(CELL) u GBP
0.173959
1 Cellframe(CELL) u EUR
0.202555
1 Cellframe(CELL) u USD
$0.2383
1 Cellframe(CELL) u MYR
RM1.005626
1 Cellframe(CELL) u TRY
9.806045
1 Cellframe(CELL) u JPY
¥35.0301
1 Cellframe(CELL) u ARS
ARS$328.236803
1 Cellframe(CELL) u RUB
19.199831
1 Cellframe(CELL) u INR
20.99423
1 Cellframe(CELL) u IDR
Rp3,906.556752
1 Cellframe(CELL) u KRW
331.892325
1 Cellframe(CELL) u PHP
13.623611
1 Cellframe(CELL) u EGP
￡E.11.564699
1 Cellframe(CELL) u BRL
R$1.296352
1 Cellframe(CELL) u CAD
C$0.326471
1 Cellframe(CELL) u BDT
29.013025
1 Cellframe(CELL) u NGN
364.930237
1 Cellframe(CELL) u COP
$957.027098
1 Cellframe(CELL) u ZAR
R.4.191697
1 Cellframe(CELL) u UAH
9.877535
1 Cellframe(CELL) u VES
Bs34.7918
1 Cellframe(CELL) u CLP
$230.6744
1 Cellframe(CELL) u PKR
Rs67.639072
1 Cellframe(CELL) u KZT
128.531871
1 Cellframe(CELL) u THB
฿7.692324
1 Cellframe(CELL) u TWD
NT$7.301512
1 Cellframe(CELL) u AED
د.إ0.874561
1 Cellframe(CELL) u CHF
Fr0.19064
1 Cellframe(CELL) u HKD
HK$1.85874
1 Cellframe(CELL) u AMD
֏91.161665
1 Cellframe(CELL) u MAD
.د.م2.1447
1 Cellframe(CELL) u MXN
$4.444295
1 Cellframe(CELL) u SAR
ريال0.893625
1 Cellframe(CELL) u PLN
0.867412
1 Cellframe(CELL) u RON
лв1.031839
1 Cellframe(CELL) u SEK
kr2.237637
1 Cellframe(CELL) u BGN
лв0.397961
1 Cellframe(CELL) u HUF
Ft80.478676
1 Cellframe(CELL) u CZK
4.970938
1 Cellframe(CELL) u KWD
د.ك0.0726815
1 Cellframe(CELL) u ILS
0.798305
1 Cellframe(CELL) u AOA
Kz217.227131
1 Cellframe(CELL) u BHD
.د.ب0.0898391
1 Cellframe(CELL) u BMD
$0.2383
1 Cellframe(CELL) u DKK
kr1.517971
1 Cellframe(CELL) u HNL
L6.245843
1 Cellframe(CELL) u MUR
10.91414
1 Cellframe(CELL) u NAD
$4.19408
1 Cellframe(CELL) u NOK
kr2.380617
1 Cellframe(CELL) u NZD
$0.402727
1 Cellframe(CELL) u PAB
B/.0.2383
1 Cellframe(CELL) u PGK
K1.008009
1 Cellframe(CELL) u QAR
ر.ق0.869795
1 Cellframe(CELL) u RSD
дин.23.85383

Cellframe Resurs

Za dublje razumijevanje Cellframe, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cellframe web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cellframe

Koliko Cellframe (CELL) vrijedi danas?
Cijena CELL uživo u USD je 0.2383 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CELL u USD?
Trenutačna cijena CELL u USD je $ 0.2383. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cellframe?
Tržišna kapitalizacija za CELL je $ 6.82M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CELL?
Količina u optjecaju za CELL je 28.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CELL?
CELL je postigao ATH cijenu od 13.189931682469501 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CELL?
CELL je vidio ATL cijenu od 0.12761940186248863 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CELL?
24-satni obujam trgovanja za CELL je $ 72.63K USD.
Hoće li CELL još narasti ove godine?
CELL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CELL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:42:52 (UTC+8)

Cellframe (CELL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

