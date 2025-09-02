Više o BOOP

BOOP Logotip

BOOP Cijena(BOOP)

1 BOOP u USD cijena uživo:

$0.02326
$0.02326$0.02326
-0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BOOP (BOOP)
BOOP (BOOP) Informacije o cijeni (USD)

BOOP (BOOP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02327. Tijekom protekla 24 sata, BOOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0231 i najviše cijene $ 0.0235, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOP je $ 0.4882618916496909, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.021203733527208782.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOP se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i +0.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOP je $ 7.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.26K. Količina u optjecaju BOOP je 304.53M, s ukupnom količinom od 999992390.3377837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.27M.

BOOP (BOOP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BOOP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00007-0.30%
30 dana$ +0.00152+6.98%
60 dana$ -0.00496-17.57%
90 dana$ -0.0364-61.01%
BOOP promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BOOP od $ -0.00007 (-0.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BOOP 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00152 (+6.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BOOP 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOOP od $ -0.00496 (-17.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BOOP 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0364 (-61.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BOOP (BOOP)?

Pogledajte BOOP stranicu Povijest cijena sada.

Što je BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BOOP ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BOOP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BOOP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BOOP učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BOOP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BOOP (BOOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOOP (BOOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOOP.

Provjerite BOOP predviđanje cijene sada!

BOOP (BOOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BOOP (BOOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BOOP (BOOP)

Tražiš kako kupiti BOOP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BOOP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BOOP u lokalnim valutama

BOOP Resurs

Za dublje razumijevanje BOOP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena BOOP web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOOP

Koliko BOOP (BOOP) vrijedi danas?
Cijena BOOP uživo u USD je 0.02327 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOOP u USD?
Trenutačna cijena BOOP u USD je $ 0.02327. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BOOP?
Tržišna kapitalizacija za BOOP je $ 7.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOOP?
Količina u optjecaju za BOOP je 304.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOOP?
BOOP je postigao ATH cijenu od 0.4882618916496909 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOOP?
BOOP je vidio ATL cijenu od 0.021203733527208782 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOOP?
24-satni obujam trgovanja za BOOP je $ 71.26K USD.
Hoće li BOOP još narasti ove godine?
BOOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

