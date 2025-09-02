Što je BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti BOOP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o BOOP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.



BOOP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BOOP (BOOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOOP (BOOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOOP.

Provjerite BOOP predviđanje cijene sada!

BOOP (BOOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BOOP (BOOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BOOP (BOOP)

Tražiš kako kupiti BOOP? Proces je jednostavan i bez muke!

BOOP u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

BOOP Resurs

Za dublje razumijevanje BOOP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOOP Koliko BOOP (BOOP) vrijedi danas? Cijena BOOP uživo u USD je 0.02327 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BOOP u USD? $ 0.02327 . Provjerite Trenutačna cijena BOOP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija BOOP? Tržišna kapitalizacija za BOOP je $ 7.09M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BOOP? Količina u optjecaju za BOOP je 304.53M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOOP? BOOP je postigao ATH cijenu od 0.4882618916496909 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOOP? BOOP je vidio ATL cijenu od 0.021203733527208782 USD . Koliki je obujam trgovanja za BOOP? 24-satni obujam trgovanja za BOOP je $ 71.26K USD . Hoće li BOOP još narasti ove godine? BOOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

BOOP (BOOP) Važna ažuriranja industrije

