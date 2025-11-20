Boba Cat Cijena danas

Trenutačna cijena Boba Cat (BOBACAT) danas je $ 0.00196, s promjenom od 0.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOBACAT u USD je $ 0.00196 po BOBACAT.

Boba Cat trenutačno je na #2002 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.20M, s količinom u optjecaju od 612.88M BOBACAT. Tijekom posljednja 24 sata, BOBACAT trgovao je između $ 0.001727 (niska) i $ 0.002174 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.09484798014935664, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00017406913220778.

U kratkoročnim performansama, BOBACAT se kretao +6.29% u posljednjem satu i -17.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 10.67K.

Informacije o tržištu Boba Cat (BOBACAT)

Poredak No.2002 Tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Obujam (24 sata) $ 10.67K$ 10.67K $ 10.67K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Količina u optjecaju 612.88M 612.88M 612.88M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 61.28% Javni blockchain ETH

