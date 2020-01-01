Artrade (ATR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Artrade (ATR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Artrade (ATR) Informacije Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets. Službena web stranica: https://www.artrade.app/ Bijela knjiga: https://whitepaper.artrade.app/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ATRLuHph8dxnPny4WSNW7fxkhbeivBrtWbY6BfB4xpLj Kupi ATR odmah!

Artrade (ATR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Artrade (ATR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.71M $ 13.71M $ 13.71M Ukupna količina: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Količina u optjecaju: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Povijesni maksimum: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Povijesni minimum: $ 0.001036381707682041 $ 0.001036381707682041 $ 0.001036381707682041 Trenutna cijena: $ 0.010881 $ 0.010881 $ 0.010881 Saznajte više o cijeni Artrade (ATR)

Artrade (ATR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Artrade (ATR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATR tokena, istražite ATR cijenu tokena uživo!

