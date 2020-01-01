Sender (ASI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sender (ASI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sender (ASI) Informacije Sender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto. Službena web stranica: https://www.sender.org/ Bijela knjiga: https://sender-network.gitbook.io/sender-network-docs/ Istraživač blokova: https://nearblocks.io/zh-cn/token/token.sendertge.near?tab=transfers Kupi ASI odmah!

Sender (ASI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sender (ASI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Povijesni maksimum: $ 0.17385 $ 0.17385 $ 0.17385 Povijesni minimum: $ 0.003064018018980925 $ 0.003064018018980925 $ 0.003064018018980925 Trenutna cijena: $ 0.004923 $ 0.004923 $ 0.004923 Saznajte više o cijeni Sender (ASI)

Sender (ASI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sender (ASI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASI tokena, istražite ASI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ASI Jeste li zainteresirani za dodavanje Sender (ASI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ASI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ASI na MEXC-u odmah!

Sender (ASI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ASI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ASI povijest cijena odmah!

ASI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ASI? Naša ASI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ASI predviđanje cijene tokena odmah!

