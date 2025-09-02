Više o APTM

$1.58
Grafikon aktualnih cijena Apertum (APTM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:17:40 (UTC+8)

Apertum (APTM) Informacije o cijeni (USD)

-1.19%

Apertum (APTM) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.58. Tijekom protekla 24 sata, APTMtrgovalo je između najniže cijene $ 1.55 i najviše cijene $ 1.618, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APTM je $ 1.972488445629584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7208375990263015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APTM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -1.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apertum (APTM)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apertum je $ 86.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 743.60K. Količina u optjecaju APTM je 54.53M, s ukupnom količinom od 54850687.233686. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.32B.

Apertum (APTM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Apertum za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00095+0.06%
30 dana$ -0.193-10.89%
60 dana$ +0.449+39.69%
90 dana$ +0.331+26.50%
Apertum promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u APTM od $ +0.00095 (+0.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Apertum 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.193 (-10.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Apertum 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u APTM od $ +0.449 (+39.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Apertum 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.331 (+26.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Apertum (APTM)?

Pogledajte Apertum stranicu Povijest cijena sada.

Što je Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Apertum ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti APTM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Apertum na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Apertum učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Apertum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Apertum (APTM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Apertum (APTM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Apertum.

Provjerite Apertum predviđanje cijene sada!

Apertum (APTM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Apertum (APTM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APTM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Apertum (APTM)

Tražiš kako kupiti Apertum? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Apertum na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Apertum Resurs

Za dublje razumijevanje Apertum, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Apertum web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Apertum

Koliko Apertum (APTM) vrijedi danas?
Cijena APTM uživo u USD je 1.58 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APTM u USD?
Trenutačna cijena APTM u USD je $ 1.58. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Apertum?
Tržišna kapitalizacija za APTM je $ 86.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APTM?
Količina u optjecaju za APTM je 54.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APTM?
APTM je postigao ATH cijenu od 1.972488445629584 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APTM?
APTM je vidio ATL cijenu od 0.7208375990263015 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APTM?
24-satni obujam trgovanja za APTM je $ 743.60K USD.
Hoće li APTM još narasti ove godine?
APTM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APTM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Apertum (APTM) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

