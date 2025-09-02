Više o APT

Aptos Logotip

Aptos Cijena(APT)

1 APT u USD cijena uživo:

$4.197
-0.61%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Aptos (APT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:24:16 (UTC+8)

Aptos (APT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.109
24-satna najniža cijena
$ 4.461
24-satna najviša cijena

$ 4.109
$ 4.461
$ 19.90315084342996
$ 3.086972917064586
+0.50%

-0.61%

-1.55%

-1.55%

Aptos (APT) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.199. Tijekom protekla 24 sata, APTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.109 i najviše cijene $ 4.461, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APT je $ 19.90315084342996, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.086972917064586.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APT se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -0.61% u posljednjih 24 sata i -1.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aptos (APT)

No.38

$ 2.89B
$ 16.74M
$ 4.92B
687.34M
--
1,172,804,649.9487455
0.07%

APTOS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aptos je $ 2.89B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 16.74M. Količina u optjecaju APT je 687.34M, s ukupnom količinom od 1172804649.9487455. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.92B.

Aptos (APT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aptos za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.02576-0.61%
30 dana$ +0.056+1.35%
60 dana$ -0.488-10.42%
90 dana$ -0.792-15.87%
Aptos promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u APT od $ -0.02576 (-0.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aptos 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.056 (+1.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aptos 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u APT od $ -0.488 (-10.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aptos 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.792 (-15.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Aptos (APT)?

Pogledajte Aptos stranicu Povijest cijena sada.

Što je Aptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aptos ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti APT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Aptos na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Aptos učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Aptos Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aptos (APT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aptos (APT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aptos.

Provjerite Aptos predviđanje cijene sada!

Aptos (APT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aptos (APT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Aptos (APT)

Tražiš kako kupiti Aptos? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Aptos na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

APT u lokalnim valutama

Aptos Resurs

Za dublje razumijevanje Aptos, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Aptos web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aptos

Koliko Aptos (APT) vrijedi danas?
Cijena APT uživo u USD je 4.199 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APT u USD?
Trenutačna cijena APT u USD je $ 4.199. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aptos?
Tržišna kapitalizacija za APT je $ 2.89B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APT?
Količina u optjecaju za APT je 687.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APT?
APT je postigao ATH cijenu od 19.90315084342996 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APT?
APT je vidio ATL cijenu od 3.086972917064586 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APT?
24-satni obujam trgovanja za APT je $ 16.74M USD.
Hoće li APT još narasti ove godine?
APT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:24:16 (UTC+8)

Aptos (APT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

